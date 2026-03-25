Novo ginásio esportivo será inaugurado neste sábado (28) - Foto: Divulgação

Novo ginásio esportivo será inaugurado neste sábado (28)Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 11:11

Itaboraí - Berço de verdadeiros talentos do esporte nacional e até mundial, a Prefeitura de Itaboraí entrega p or meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) à população, no próximo sábado (28), a partir das 9h, um novo ginásio esportivo, no Centro, com o objetivo de ampliar a oferta esportiva no município, que já conta com um Centro de Treinamento de Lutas e Artes Marciais, moderno e totalmente equipado.

Vale destacar que o evento contará com um grande aulão do Projeto TransformarAção, iniciativa voltada à promoção de saúde, bem-estar e inclusão social por meio da prática esportiva. A programação também contará com os alunos do Projeto Viva Vôlei, que demonstrarão todo o conhecimento adquirido dentro das quatro linhas. A ação promete reunir participantes em um momento de integração, incentivo à prática esportiva e celebração dessa nova conquista para o município.

A entrega do novo equipamento para práticas esportivas, representa um avanço no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e lazer no município. O espaço foi preparado para atender moradores de diferentes faixas etárias, ampliando as opções de atividades físicas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade.