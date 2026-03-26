Aulas gratuitas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anos - Foto: Divulgação

Aulas gratuitas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anosFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:27

Itaboraí - O projeto TransformAção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), oferece diversas aulas para crianças e adolescentes da cidade, promovendo lazer e saúde através do esporte. O Futsal é umas das modalidades ofertadas na Estação Cidadania, todas as terças e quintas- feiras, das 14h às 16h, atendendo alunos de 8 a 15 anos de idade.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância do projeto.

“A iniciativa tem como objetivo utilizar o futsal como ferramenta de transformação, desenvolvendo habilidades físicas e sociais, fortalecendo valores como respeito, cooperação e superação. Além de promover qualidade de vida para essas crianças e adolescentes”, afirmou a secretária.

Para participar do programa os responsáveis devem comparecer no dia e horário das aulas, portando RG, CPF e comprovante de residência do candidato.

Para o professor responsável por uma das turmas, Michael Pascoal, ver a alegria dos alunos faz o trabalho valer a pena.

“Desde o momento que implementamos esse projeto na parte da tarde para as crianças, ele vem sendo abraçado por elas. Toda aula um aluno chega com um coleguinha, e as crianças vão ficando, e chamando cada vez mais colegas. É muito gratificante ver o carinho delas comigo enquanto professor, a curiosidade sobre as técnicas que vamos ensinar, a alegria delas em estar vivendo e aprendendo algo novo, é incrível.” afirmou o professor.

