Aulas gratuitas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anosFoto: Divulgação
Projeto Transformar leva aulas de Futsal para crianças no bairro Ampliação
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove aulas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anos de idade
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Itaboraí celebra conclusão de Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
A Formação fortalece atuação dos Agentes de Saúde e amplia a qualidade da Atenção Primária no município
Novo ginásio esportivo de Itaboraí será inaugurado próximo sábado
O espaço reforça incentivo ao esporte e qualidade de vida da população da cidade
Prefeitura de Itaboraí realiza plantio e reurbanização no bairro do Porto das Caixas
Em alusão ao Dia Mundial da Água, foi realizada uma ação de plantio nas margens do Rio Macacu, lá também estão em andamento as obras do Programa Limpa Rio Margens
Lei que determina vagões femininos no trem e metrô 24 horas por dia começa a valer no Estado do Rio
Norma é de autoria do presidente em exercício da Alerj, o Deputado Guilherme Delaroli (PL)
Prefeitura de Itaboraí capacita comerciantes para atuação em novo polo gastronômico no Centro
Treinamentos em manipulação de alimentos e prevenção de acidentes preparam trabalhadores para funcionamento na Avenida Amélia Saraiva
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