Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo Foto: Divulgação
Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo em Itaboraí
Primeira aula transforma ginásio recém-inaugurado em espaço de convivência, aprendizado e alegria
Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo em Itaboraí
Primeira aula transforma ginásio recém-inaugurado em espaço de convivência, aprendizado e alegria
Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí
O foco é na proteção dos mais vulneráveis, a campanha já está em andamento nas unidades de saúde do município e segue com Dia D marcado para 11 de abril
Itaboraí faz recapeamento no Rio Várzea e anuncia nova etapa do programa estadual
Intervenções integram parceria com o Governo do Estado e município já inicia fase com 9,5 km de recapeamento divididos em diversos bairros da cidade
Projeto Transformar leva aulas de Futsal para crianças no bairro Ampliação
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove aulas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anos de idade
Itaboraí celebra conclusão de Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
A Formação fortalece atuação dos Agentes de Saúde e amplia a qualidade da Atenção Primária no município
Novo ginásio esportivo de Itaboraí será inaugurado próximo sábado
O espaço reforça incentivo ao esporte e qualidade de vida da população da cidade
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