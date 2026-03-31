Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo - Foto: Divulgação

Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo Foto: Divulgação

Publicado 31/03/2026 17:24 | Atualizado 31/03/2026 17:24

Itaboraí - O novo Ginásio Esportivo de Itaboraí começou a ganhar vida nesta terça-feira (31) com a realização da primeira aula do projeto Viva Vôlei. A atividade marcou oficialmente o início das práticas esportivas no espaço, inaugurado no último sábado (28), no Centro da cidade.

Logo no início da tarde, o som ritmado das bolas na quadra, os apitos orientando os exercícios e as vozes animadas dos alunos deram o tom do primeiro dia de atividades. Em meio à quadra recém-inaugurada, com pintura viva e estrutura moderna, crianças e adolescentes participaram dos primeiros fundamentos do vôlei.

A aula contou com a presença da secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, que acompanhou de perto o início das atividades e destacou a importância do momento para o município.

“Hoje é um dia muito especial para Itaboraí. Ver esse espaço sendo ocupado por crianças, com alegria e prática esportiva, mostra que estamos no caminho certo, investindo em oportunidades e no futuro da nossa cidade”, afirmou a gestora da pasta.

Voltado para crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, o Viva Vôlei tem como foco a iniciação ao voleibol aliada à formação cidadã, trabalhando valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. A chegada do projeto ao novo ginásio proporciona melhores condições para o desenvolvimento das atividades e amplia o alcance da iniciativa.

As aulas acontecerão regularmente às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h, oferecendo uma alternativa gratuita de esporte, lazer e convivência para jovens do município.

Mais do que o início de uma atividade esportiva, o momento simboliza uma nova fase para o incentivo ao esporte em Itaboraí. O novo ginásio passa a se consolidar como um importante polo de práticas esportivas e de integração social, reforçando o compromisso da cidade com a qualidade de vida da população.