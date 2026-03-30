Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí com foco na proteção dos mais vulneráveis 1.jpeg - Foto: Divulgação

Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí com foco na proteção dos mais vulneráveis 1.jpegFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 20:21

Itaboraí - Nesta segunda-feira (30), moradores de Itaboraí já buscavam as unidades de saúde para garantir a proteção contra a gripe. Entre filas organizadas e cartões de vacinação em mãos, o início da campanha contra a Influenza reforçou um movimento silencioso, mas essencial: o cuidado com a própria saúde e com o outro.

Entre os que fizeram questão de garantir a dose estava um rosto conhecido da região. Aos 72 anos, o professor de inglês, popularmente chamado de Professor Barreto, não abre mão do cuidado com a saúde.

“Eu me vacino todo ano. A gente precisa se cuidar, né? Quero continuar com saúde para ver minhas netas crescerem”, contou, logo após receber a vacina.

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria). A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou a relevância da campanha, principalmente para os públicos mais vulneráveis.

“A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção que temos. Além de proteger individualmente, ela reduz a circulação do vírus e ajuda a evitar casos graves e internações. Nosso objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas dos grupos prioritários”, afirmou a secretária.

A campanha é direcionada a públicos definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, entre outros. Para se vacinar, é necessário apresentar cartão de vacinação, cartão do SUS e CPF.

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde do município durante todo o período da campanha, e não apenas no Dia D, garantindo o acesso contínuo da população aos imunizantes. As exceções são as unidades de Picos, Engenho Velho e Helianópolis, que seguem cronogramas específicos de atendimento. Clique aqui e confira os dias de vacinação nestes postos de saúde. https://site.ib.itaborai.rj.gov.br/vacinacao-contra-a-influenza-comeca-em-30-de-marco-em-itaborai/

Como parte da mobilização, o Dia D de vacinação já tem data marcada: será no dia 11 de abril (sábado), das 8h às 13h, em todas as unidades de saúde, ampliando o acesso da população.

Mais do que uma campanha anual, a vacinação contra a influenza representa um compromisso coletivo com a vida. Segundo especialistas, a imunização pode reduzir significativamente o risco de agravamento da doença, um gesto simples que protege não só quem recebe a dose, mas toda a comunidade ao redor.