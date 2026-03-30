Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí com foco na proteção dos mais vulneráveis 1.jpegFoto: Divulgação
Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí
O foco é na proteção dos mais vulneráveis, a campanha já está em andamento nas unidades de saúde do município e segue com Dia D marcado para 11 de abril
Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí
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Itaboraí faz recapeamento no Rio Várzea e anuncia nova etapa do programa estadual
Intervenções integram parceria com o Governo do Estado e município já inicia fase com 9,5 km de recapeamento divididos em diversos bairros da cidade
Projeto Transformar leva aulas de Futsal para crianças no bairro Ampliação
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove aulas de Futsal na quadra do bairro Ampliação para crianças de 8 a 15 anos de idade
Itaboraí celebra conclusão de Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
A Formação fortalece atuação dos Agentes de Saúde e amplia a qualidade da Atenção Primária no município
Novo ginásio esportivo de Itaboraí será inaugurado próximo sábado
O espaço reforça incentivo ao esporte e qualidade de vida da população da cidade
Prefeitura de Itaboraí realiza plantio e reurbanização no bairro do Porto das Caixas
Em alusão ao Dia Mundial da Água, foi realizada uma ação de plantio nas margens do Rio Macacu, lá também estão em andamento as obras do Programa Limpa Rio Margens
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