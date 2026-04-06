Guilherme Delaroli é autor de projeto de lei que amplia abrangência do Bilhete ÚnicoFoto: Cristiano Masruha
Guilherme Delaroli, presidente da Alerj pode incluir Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Petrópolis no Bilhete Único Intermunicipal
O Projeto de lei apresentado pelo parlamentar já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e poderá beneficiar milhares de pessoas
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Marambaia entra na fase final de pavimentação do bairro
Obras avançam em vias estratégicas e novas ruas já começam a ser preparadas para receber as intervenções
Iniciativa do Presidente da Alerj, Guilherme Delaroli destinará R$ 30 milhões a 17 cidades atingidos pelas chuvas
Os municípios em estado de calamidade receberão R$ 1,7 milhão cada, o Projeto de Lei, aprovado nesta terça-feira (31), agora segue para sanção do Governo Estadual
Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo em Itaboraí
Primeira aula transforma ginásio recém-inaugurado em espaço de convivência, aprendizado e alegria
Vacinação contra a Influenza começa em Itaboraí
O foco é na proteção dos mais vulneráveis, a campanha já está em andamento nas unidades de saúde do município e segue com Dia D marcado para 11 de abril
Itaboraí faz recapeamento no Rio Várzea e anuncia nova etapa do programa estadual
Intervenções integram parceria com o Governo do Estado e município já inicia fase com 9,5 km de recapeamento divididos em diversos bairros da cidade
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