Obras em fase final no bairro da Marambaia - Foto: Divulgação

Obras em fase final no bairro da Marambaia Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 12:54 | Atualizado 02/04/2026 12:54

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), segue avançando com as obras de drenagem pluvial, pavimentação e construção de calçadas no bairro Marambaia. O projeto, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, alcança uma nova etapa importante, com a conclusão de serviços essenciais em importantes vias da região.

Nesta terça-feira (01), a Rua Principal, as Ruas 4 e 5, além da Estrada da Boa Vista e da Estrada do Cabuçu, já contam com toda a implantação do sistema de drenagem concluída, assim como a construção das calçadas. Com essa etapa finalizada, as equipes atuam agora na pavimentação asfáltica dessas vias, com previsão de encerramento ainda hoje.

As intervenções garantem melhorias significativas na infraestrutura urbana, com soluções eficientes para o escoamento das águas pluviais, além de mais segurança e acessibilidade para pedestres e motoristas.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou o avanço das obras e a transformação que já pode ser percebida no bairro.

“Estamos chegando a uma etapa muito importante dessas obras. Ver ruas que antes enfrentavam problemas estruturais agora recebendo pavimentação de qualidade mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é seguir avançando, levando dignidade, mobilidade e mais qualidade de vida para a população de Marambaia”, afirmou o prefeito.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Guilherme Delaroli, reforçou a importância da parceria para a continuidade das intervenções.

“Essa é uma conquista importante para os moradores de Marambaia. A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itaboraí tem garantido que obras como essa avancem com qualidade e agilidade. Seguimos trabalhando para que mais ruas sejam contempladas e para que o desenvolvimento chegue de forma concreta à vida das pessoas”, destacou o parlamentar.

Com a finalização da pavimentação nessas vias, o cronograma das obras avança para uma nova etapa. As próximas frentes de trabalho já começam a ser direcionadas para as Ruas 6, 7 e 8, que também receberão os serviços de drenagem, pavimentação e construção de calçadas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento urbano, promovendo infraestrutura de qualidade e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.