Aulas gratuitas de futebol society para crianças e adolescentes - Foto: Divulgação

Aulas gratuitas de futebol society para crianças e adolescentes Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 20:00

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), está promovendo aulas gratuitas de futebol society voltadas para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos. As atividades acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h, na Praça Joalber Silva Cunha do bairro Meu Sossego, reunindo alunos de diferentes níveis de habilidade em um ambiente acolhedor e inclusivo.

Com orientação de um profissional, as aulas vão além do ensino técnico do esporte, proporcionando momentos de convivência, disciplina e desenvolvimento pessoal. Em campo, o som da bola rolando se mistura às risadas e à troca constante entre os alunos, que encontram no esporte uma oportunidade de aprendizado e socialização.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos jovens no município.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades que vão além da prática esportiva. Queremos contribuir para a formação cidadã dessas crianças, promovendo valores como respeito, trabalho em equipe e inclusão social”, afirmou a secretária.

O professor Igor Iecker também reforçou o propósito das aulas, que priorizam a integração entre os participantes.

“A proposta aqui não é o foco competitivo. A gente trabalha o futebol como uma ferramenta de integração social, onde todos participam, aprendem e evoluem juntos, respeitando o tempo e o nível de cada um”, explicou o treinador.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Prefeitura voltadas para o incentivo ao esporte e à qualidade de vida, ampliando o acesso de crianças e adolescentes a atividades saudáveis no município.