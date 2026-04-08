Aulas gratuitas de futebol society para crianças e adolescentes Foto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí promove aulas de futebol society para crianças e adolescentes
Iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer incentiva a prática esportiva e a integração social entre jovens
Prefeitura de Itaboraí promove aulas de futebol society para crianças e adolescentes
Iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer incentiva a prática esportiva e a integração social entre jovens
Alunos da rede municipal visitam Fundação Museu de Imagem e Som
Os alunos da E.M Ayres José da Silva em Vila Rica foram convidados a fazer um passeio cultural na Fundação Museu De Imagem e Som (FMIS)
Guilherme Delaroli, presidente da Alerj pode incluir Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Petrópolis no Bilhete Único Intermunicipal
O Projeto de lei apresentado pelo parlamentar já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e poderá beneficiar milhares de pessoas
Marambaia entra na fase final de pavimentação do bairro
Obras avançam em vias estratégicas e novas ruas já começam a ser preparadas para receber as intervenções
Iniciativa do Presidente da Alerj, Guilherme Delaroli destinará R$ 30 milhões a 17 cidades atingidos pelas chuvas
Os municípios em estado de calamidade receberão R$ 1,7 milhão cada, o Projeto de Lei, aprovado nesta terça-feira (31), agora segue para sanção do Governo Estadual
Viva Vôlei marca início das atividades no novo Ginásio Esportivo em Itaboraí
Primeira aula transforma ginásio recém-inaugurado em espaço de convivência, aprendizado e alegria
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.