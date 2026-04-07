Alunos de Itaboraí visitam Fundação Museu de Imagem e Som - Foto: Divulgaçao

Alunos de Itaboraí visitam Fundação Museu de Imagem e SomFoto: Divulgaçao

Publicado 07/04/2026 14:14 | Atualizado 07/04/2026 14:15

Itaboraí - Na manhã desta segunda feira (06/04), alunos do 5º ano da E.M Ayres José da Silva conheceram a Fundação Museu de Imagem e Som (FMIS) que fica localizado na Lapa, Rio de Janeiro. O passeio foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ) com apoio da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultural (SEMC), que disponibilizou o suporte necessário para o desclocamento das crianças.

Com o Passaporte Cultural pessoas de baixa renda, estudantes, idosos e grupos em situação de vulnerabilidade passam a ter a oportunidade de conhecer diversos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Vale destacar que serão 20 passeios ao longo do ano e em média, 300 pessoas atendidas.

Para a diretora da E.M Ayres José da Silva, Elizabeth Alves, o programa agregou cultura para os alunos.

"A exposição atual fala sobre a história do carnaval no Rio de Janeiro e agrega conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula. Isso agrega novos conhecimentos e dinâmicas para trabalharmos com nossos alunos”, disse a diretora.

Fundado em 1965, o Museu da Imagem e do Som foi pioneiro no Brasil ao lançar um novo modelo audiovisual. Hoje, o MIS-RJ possui cerca de 350 mil itens em seu acervo que evidenciam a riqueza da cultura brasileira, especialmente, da carioca.

Instituição de referência internacional, um espaço da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, o Museu da Imagem e do Som (MIS) abriga vinte e quatro coleções que reúnem documentos nos mais variados suportes como partituras, fotografias, discos, filmes e vídeos, recortes de jornal, textos, entre outros.

O programa promovido pelo Governo do Estado, oferece acesso gratuito à cultura, priorizando pessoas de baixa renda, além de incentivar educação e lazer. Entre os espaços que podem ser os próximos destinos culturais para os estudantes estão o Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Parque Lage, AquaRio e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro.