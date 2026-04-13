Primeira feira de adoção animal garante novos lares para pets em Itaboraí - Foto: Divulgação

Primeira feira de adoção animal garante novos lares para pets em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 10:36 | Atualizado 13/04/2026 10:37

Itaboraí - A manhã deste sábado (11/04) foi marcada por solidariedade e cuidado com a causa animal em Itaboraí. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPDA), promoveu uma feira de adoção na Avenida 22 de Maio, na altura do número 5393, reunindo protetores independentes e oferecendo a oportunidade para que cães e gatos encontrassem um novo lar.

O evento teve início com 60 animais disponíveis para adoção e, logo na primeira hora, 10 deles já haviam conquistado uma família. Ao final da ação, 54 animais ganharam um novo lar, refletindo o engajamento da população e o sucesso da iniciativa. Além da adoção responsável, a feira contou com um espaço dedicado à vacinação antirrábica para animais a partir de quatro meses, ampliando o cuidado com a saúde pública e o bem-estar animal.

Outro destaque foi a realização do cadastro de protetores de animais do município, um registro oficial voltado para pessoas e organizações que atuam no acolhimento e cuidado de animais em situação de abandono, vulnerabilidade ou risco. A iniciativa busca fortalecer as políticas públicas da área, promovendo organização, reconhecimento e maior acesso a programas e ações de apoio. O cadastro exige documentos como identificação com foto, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, além de informações de contato. Para pessoas jurídicas, também é necessário comprovar a atuação na área.

O secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luan Rosa, celebrou o resultado da ação e destacou a importância da união com os protetores da cidade.

“Mais de 10 animais foram adotados na primeira hora, o que mostra o quanto a população está engajada. Essa feira foi organizada com muito carinho e só foi possível graças à parceria com os protetores do município, que hoje caminham ao nosso lado. É uma conquista importante, que quebra barreiras e fortalece essa rede de cuidado. Já temos a previsão de uma próxima edição nos próximos meses e seguimos trabalhando para que Itaboraí se torne referência na causa animal”, afirmou o secretário.

Entre as histórias que marcaram o dia, está a da nutricionista Elisa Freitas, de 30 anos, moradora do Outeiro das Pedras, que adotou a cadelinha Jade após acompanhar a divulgação feita pela Prefeitura.

“Eu vi a divulgação e já vim com a intenção de adotar. Quando encontrei a Jade, tive certeza. É muito importante esse tipo de iniciativa, porque aproxima quem quer ajudar de quem precisa de um lar”, contou a nova “mãe de pet”, expressão usada para se referir a mulheres que cuidam de animais de estimação como membros da família, assumindo responsabilidades como às de uma mãe com um filho.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Itaboraí com a proteção, defesa e bem-estar animal, promovendo não apenas a adoção responsável, mas também políticas públicas estruturadas e participativas.