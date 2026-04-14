Girleide Gomes da Silva, a responsável pelo abrigo clandestino de idosos, presa - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Girleide Gomes da Silva, a responsável pelo abrigo clandestino de idosos, presaFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 14/04/2026 12:48 | Atualizado 14/04/2026 12:52

Itaboraí - Um casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira (13), pelo crime de maus tratos aos idosos que eram mantidos em cárcere privado, os idosos foram encontrados em péssimas condições de higiene e um deles apresentava uma lesão aberta no braço e sofria agressão.

O casal, era responsável por mantinham sies idosos condições desumanas, em uma casa no bairro Bela Vista. A ação foi deflagrada pela 71ª DP, sob a coordenação da Delegada Norma Lacerda, para apurar uma denúncia. Os agentes Civis ao chegarem no local, sofreram resistência dos moradores em permitir o acesso ao imóvel, porém conseguiram entrar e localizaram seis idosos trancados em quartos com forte odor de urina e higiene precária.

A responsável pela casa, identificada como Girleide Gomes da Silva GIRLEIDE GOMES DA SILVA admitiu que operava um abrigo clandestino mediante pagamento, após ter sua instituição anterior interditada pelo Ministério Público. O seu companheiro, Alcebiades Azeredo Lopes Junior também foi autuado após confessar que auxiliava na manutenção do local.



O CREAS de Itaboraí foi acionado para prestar assistência e acolhimento aos idosos. Os autores foram conduzidos à unidade policial, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pela prática dos crimes de Cárcere Privado e Maus-tratos, que infringe o Estatuto do Idoso ee aguardam o encaminhamento ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.