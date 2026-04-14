Traficante assassino de idosa, preso pela Polícia Militar - Foto: Reproduçao: Programa do MEDINA /TV MAIS Brasil

Traficante assassino de idosa, preso pela Polícia MilitarFoto: Reproduçao: Programa do MEDINA /TV MAIS Brasil

Publicado 14/04/2026 17:03 | Atualizado 14/04/2026 17:04

Itaboraí - Policiais Miliates do 35º BPM prenderam um homem por assassinato e tráfico de drogas após uma intensa tentativa de fuga e um acidente com vítima fatal, o caso aconteceu na regiao do bairro Santo Antônio, nesta terça-feira (14).

A ação teve início após informações de que um veículo estaria sendo utilizado para distribuição de entorpecentes na região. Durante operação de inteligência, a equipe identificou um automóvel suspeito, que passou a ser acompanhado. Ao perceber a aproximação policial, o condutor tentou fugir em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada e colocando em risco a vida de pedestres.

Durante a fuga, os ocupantes do veículo descartaram sacos contendo drogas pela janela. Já na Rua 31, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro, atingindo em cheio uma senhora que foi coberta pelos escombros. Após o acidente, ele ainda tentou fugir a pé, sendo capturado pelos policiais.

No interior do veículo foram apreendidos aproximadamente 280 gramas de crack, 99 gramas de cocaína, dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares. O acusado, de 18 anos, confessou envolvimento com o tráfico de drogas na localidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito da vítima, uma idosa de 90 anos. Uma adolescente de 16 anos, que estava no veículo, foi socorrida e encaminhada ao hospital, sendo posteriormente ouvida na presença de sua responsável legal e liberada.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP e encaminhada à 73ª DP, onde o acusado permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas e homicídio.