Traficante assassino de idosa, preso pela Polícia MilitarFoto: Reproduçao: Programa do MEDINA /TV MAIS Brasil
Assassino mata idosa enquanto fugia da Polícia em Itaboraí
O elemento, traficante de drogas, estava em um veiculo que estava sendo utilizado para distribuição de entorpecentes no bairro Santo Antônio
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Casal que mantinha casa clandestina para idosos é preso em Itaboraí
No local, seis idosos eram mantidos em cárcere privado, em péssimas condições de higiene e um deles apresentava uma lesão aberta no braço e sofrer maus-tratos
Primeira feira de adoção animal mobiliza população e garante novos lares para pets em Itaboraí
Evento reuniu protetores, serviços gratuitos e incentivo à causa animal na Avenida 22 de Maio
Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para o projeto Educasom
Iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG) oferece formação musical gratuita para jovens a partir de 12 anos
Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego e estágio no município
Vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho
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