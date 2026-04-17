Presidente eleito, Douglas Ruas elogiou a competência do agora vice-presidente Guilherme Delaroli - Foto: Cristiano Masruha

Presidente eleito, Douglas Ruas elogiou a competência do agora vice-presidente Guilherme Delaroli Foto: Cristiano Masruha

Publicado 17/04/2026 16:16 | Atualizado 17/04/2026 16:16

Itaboraí - A contribuição do primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), o Deputado Guilherme Delaroli (PL), para a realização da eleição que escolheu Douglas Ruas (PL) como novo presidente do Parlamento, foi motivo de elogios dos deputados, durante a votação realizada nesta sexta-feira (17). Os parlamentares aproveitaram para exaltar o período de Delaroli em exercício da presidência da Assembleia.

Delaroli foi considerado pelos deputados o "maestro" da condução dos trabalhos, provando-se como um grande articulador para a eleição de Douglas Ruas, tendo inclusive acertado a projeção de 44 votos favoráveis ao novo presidente da Alerj. O primeiro vice-presidente também estará à frente de uma eventual eleição indireta para o governo estadual, pois Ruas irá assumir o Palácio Guanabara diante do restabelecimento da linha sucessória do Poder Executivo fluminense.

"Peço uma salva de palmas ao Guilherme Delaroli por todo o trabalho desempenhado. Ele é meu amigo, irmão, independente de política. Nos conhecemos antes de pensarmos em ter mandato eletivo", exaltou Ruas.

Parlamentares elogiam presidência de Delaroli

Para além da condução do processo eleitoral, Guilherme Delaroli também recebeu diversos elogios pelo trabalho à frente da Alerj, durante os últimos quatro meses. Bruno Dauaire (União) discursou em plenário e parabenizou Delaroli pela gestão na presidência.

"Quero fazer uma saudação muito especial a vossa excelência, que conduziu com humildade e maestria até este momento esta Casa e esta eleição. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, deve lhe agradecer", destacou Dauaire.

Já o líder do governo na Alerj e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Amorim (União), enalteceu o esforço de Delaroli em garantir a realização da eleição, mesmo com uma série de ações judiciais apresentadas por partidos de oposição - todas negadas até o momento. Amorim também fez um cumprimento à equipe de procuradores formada por Delaroli.

"Esta Casa não discutiu Governo do Estado ou sucessão, mas sim a capacidade de eleger seu presidente e seu segundo secretário. Quero exaltar uma figura que fez um gesto de humildade política. Guilherme Delaroli era vice-presidente eleito desta Casa num momento de tensão política no Rio, causada pela oposição com uma guerra de liminares. Vossa excelência e sua equipe de procuradores mantiveram a rédea do parlamento", elogiou Amorim.

Diálogo e concordância da maioria

Tão logo foi declarada a vacância da Presidência da Alerj, em decorrência da cassação do ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), a Procuradoria da Casa, liderada por Pedro Ricardo Queiroz, realizou todo o trâmite jurídico para que o pleito fosse realizado com celeridade, seguindo o disposto pelo Regimento Interno do Parlamento. Desse modo, com a concordância da maioria das lideranças partidárias em reunião realizada na quarta-feira (15), a eleição foi convocada para esta sexta.

Durante o período em que esteve na presidência da Alerj, Delaroli liderou e aprovou projetos de lei relevantes, como a inclusão de municípios no Bilhete Único Intermunicipal, ampliação do passe-livre estudantil, além de votações consideradas estratégicas, como a aprovação do Orçamento estadual e projetos voltados à recuperação econômica, incluindo o RioComex, regime tributário diferenciado para empresas de comércio exterior, apontado como peça-chave para estimular a economia fluminense.