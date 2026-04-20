Prefeitura consegue liminar na Justiça e retoma obra que estava parada há anos em ItaboraíFoto: Divulgação
Justiça concede liminar que autoriza retomada de obra e reabre via fechada há anos em Itaboraí
Decisão garante desobstrução imediata da Rua Olívia da Conceição, bloqueada indevidamente desde a época de funcionamento de antiga cerâmica na região
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Condenado por roubo e com histórico criminal por homicídio e tráfico é preso pelo 35º BPM em Itaboraí
Agentes da Polícia Militar realizavam um policiamento de rotina no bairro de Itambi, quando percebeu um motociclista que ao avistar os policiais apresentou atitude suspeita
Condução de Guilherme Delaroli foi fundamental para eleição na Alerj
Diversos deputados elogiaram o parlamentar durante o período que foi presidente na Assembleia Legislativa
CRAS Itinerante leva serviços sociais à Marambaia com diversos atendimentos
Ação da Prefeitura de Itaboraí oferece cadastro em programas sociais, emissão de documentos e diversos serviços gratuitos à população
Alerj aprova projeto do presidente Delaroli para incluir Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Petrópolis no Bilhete Único Intermunicipal
Proposta segue para sanção do governador e poderá beneficiar milhares de pessoas que ainda não contam com o benefício
Assassino mata idosa enquanto fugia da Polícia em Itaboraí
O elemento, traficante de drogas, estava em um veiculo que estava sendo utilizado para distribuição de entorpecentes no bairro Santo Antônio
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