Criminoso com vasto histórico criminal, preso - Foto: Reprodução TVM Brasil

Criminoso com vasto histórico criminal, presoFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 20/04/2026 11:19 | Atualizado 20/04/2026 11:21

Itaboraí - Um homem condenado por roubo e com passagens por homicídio e tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 35º BPM na noite do último sábado (18), durante patrulhamento na Rodovia BR-493, na altura do bairro Itambi, em Itaboraí.



Segundo informações, uma equipe realizava policiamento de rotina quando percebeu um motociclista que apresentou atitude suspeita ao notar a presença da viatura. Diante do comportamento, os agentes realizaram a abordagem e efetuaram consulta aos sistemas de segurança.



Durante a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, decorrente de condenação pelo crime de roubo.



O homem possui quatro anotações criminais anteriores, sendo duas por tráfico de drogas, uma por homicídio e uma por roubo, o que reforça o histórico criminal do acusado.



O suspeito foi levado inicialmente para a 71ª Delegacia de Polícia (Centro, Itaboraí) e, posteriormente, encaminhado à 73ª Delegacia de Polícia (Neves, São Gonçalo), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A motocicleta utilizada pelo homem foi liberada no local após verificação, já que não apresentava irregularidades.



A Polícia Militar destacou que abordagens de rotina são fundamentais para localizar foragidos da Justiça e aumentar a segurança da população nas ruas