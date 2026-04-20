Criminoso com vasto histórico criminal, presoFoto: Reprodução TVM Brasil
Durante a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, decorrente de condenação pelo crime de roubo.
O homem possui quatro anotações criminais anteriores, sendo duas por tráfico de drogas, uma por homicídio e uma por roubo, o que reforça o histórico criminal do acusado.
O suspeito foi levado inicialmente para a 71ª Delegacia de Polícia (Centro, Itaboraí) e, posteriormente, encaminhado à 73ª Delegacia de Polícia (Neves, São Gonçalo), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A motocicleta utilizada pelo homem foi liberada no local após verificação, já que não apresentava irregularidades.
A Polícia Militar destacou que abordagens de rotina são fundamentais para localizar foragidos da Justiça e aumentar a segurança da população nas ruas
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