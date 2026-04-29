Itaboraí recebe pesquisadores durante workshop Brasil-China de perfuração oceânica - Foto: Divulgação

Itaboraí recebe pesquisadores durante workshop Brasil-China de perfuração oceânica Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 16:59

Itaboraí - O município de Itaboraí foi um dos destaques do Workshop China-Brazil Scientific Drilling, encontro internacional que reuniu pesquisadores do Brasil e da China para discutir avanços na área de perfuração oceânica e cooperação científica. Como parte da programação oficial do evento, cientistas participaram de uma visita técnica ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI), no último sábado (25), reforçando a relevância do município no cenário científico.

Realizado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, o workshop promoveu o intercâmbio de conhecimento entre especialistas e incentivou novas parcerias internacionais. A inclusão de Itaboraí no roteiro técnico evidencia o reconhecimento da cidade como um importante sítio geológico e paleontológico.

A secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha, destacou a importância do espaço para o município e para a ciência.

“Reforçamos que o parque, como unidade de conservação, é um espaço fundamental não apenas para a proteção ambiental, mas também para o avanço científico, educacional e social, além de possuir um caráter histórico de extrema relevância. A Secretaria permanece à disposição para colaborar com pesquisadores, instituições e demais parceiros, fortalecendo ações que garantam a conservação desse patrimônio e o desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações”, afirmou a secretária.

Durante a visita, os participantes conheceram de perto a bacia sedimentar de Itaboraí, considerada uma das mais importantes do país. O local abriga registros fósseis do período Paleoceno, incluindo espécies que ajudam a compreender a evolução dos mamíferos após a extinção dos dinossauros. Trata-se do único depósito brasileiro que documenta esse momento da história da vida na Terra, o que confere ainda mais relevância científica à região.

Além da riqueza paleontológica, o parque também apresenta formações geológicas associadas a atividades tectônicas e depósitos de carbonatos formados por processos hidrotermais. Esses elementos fazem do local uma referência para estudos comparativos, inclusive em pesquisas relacionadas ao pré-sal brasileiro.

O gestor do Parque Paleontológico, Luís Otávio Castro, também ressaltou a relevância internacional da área.

“A inclusão da Bacia Sedimentar de Itaboraí no roteiro de um evento internacional evidencia sua importância no cenário geopaleontológico mundial. Além disso, é muito significativo observar o interesse e o encantamento de pesquisadores estrangeiros ao conhecerem o parque, sua beleza natural e os fósseis e formações calcárias preservados há cerca de 57 milhões de anos”, explicou o gestor.

A visita técnica integra uma agenda de atividades de campo do workshop, que buscou aproximar teoria e prática, permitindo que os pesquisadores conhecessem ambientes naturais de grande valor científico no estado do Rio de Janeiro.

Vale destacar que a presença de cientistas estrangeiros em Itaboraí reforça a projeção internacional do município no campo da ciência e da pesquisa. A iniciativa também contribui para valorizar o patrimônio natural local e ampliar o potencial da cidade como destino para atividades acadêmicas, educativas e turísticas.