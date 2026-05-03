Deputado Guilherme Delaroli prende estuprador de cadela em Itaboraí - Foto: Reprodução redes sociais

Deputado Guilherme Delaroli prende estuprador de cadela em ItaboraíFoto: Reprodução redes sociais

Publicado 03/05/2026 17:56

Itaboraí - O Deputado Estadual Guilherme Delaroli (PL) efetuou a prisão de um homem em Itaboraí, na tarde deste domingo (03), por flagrante de abuso e maus-tratos contra uma cadela.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Delaroli recebeu um vídeo com imagens que confirmou o crime. O deputado após localizar o elemento, confrontou o criminoso mostrando o vídeo, o meliante alegou alegou ser dependente químico na tentativa de justificar o crime.

“Imagens muito fortes de agressão e abuso contra o pobre do animal. Prendemos o infeliz e conseguimos resgatar o animal para ter os cuidados necessários”, declarou o deputado Guilherme Delaroli.

A ação rápida mobilizou o deputado, o secretário municipal de Defesa dos Animais, Luan, além de agentes da Polícia Militar e do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM).

Após tomarem conhecimento das imagens, as autoridades iniciaram diligências para identificar e localizar o suspeito. Com base nas informações levantadas, a equipe conseguiu chegar até o endereço do homem, onde ele foi encontrado e detido.

A cadela vítima dos maus-tratos foi resgatada e encaminhada para atendimento veterinário, onde receberá os cuidados necessários. O estado de saúde do animal é lastimável, e os envolvidos na operação informaram ao O DIA que ela agora está em segurança.

O deputado Guilherme Delaroli destacou a importância da denúncia e da atuação integrada entre os órgãos. “Esse tipo de crime não pode ficar impune. A resposta precisa ser rápida e firme para proteger os animais e conscientizar a população”, afirmou o parlamentar.

Já o secretário Luan reforçou que a participação da população é fundamental. “Denunciar é essencial. Foi graças à repercussão do vídeo que conseguimos agir com rapidez e garantir a prisão do responsável”, disse.

O homem foi encaminhado à 71ª DP (Centro de Itaboraí), onde o caso foi registrado e permanecerá à disposição da Justiça e responderá por crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode incluir detenção e multa.

O caso reacende o alerta sobre a importância de denunciar qualquer tipo de violência contra animais, prática considerada crime no Brasil.