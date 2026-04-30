Suspeito de tentativa de homicídio, preso em Manilha - Foto: Jornal O DIA

Suspeito de tentativa de homicídio, preso em ManilhaFoto: Jornal O DIA

Publicado 30/04/2026 15:20

Itaboraí - Policiais Civis da 71ª DP (Centro de Itaboraí) prenderam na tarde desta quarta-feira (29), no bairro de Manilha um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio.

Segundo informações, na investigação, houve um intenso trabalho de troca de informações e monitoramento, o que possibilitou no mandado de prisão temporária expedido no âmbito de um inquérito que apura o crime de tentativa homicídio. Ainda segundo relatos as investigações apontaram indícios considerados suficientes, que levou à solicitação da medida cautelar à Justiça.

Segundo os agentes, ele não resistiu à abordagem e foi preso em casa. Após a captura, o suspeito foi levado para a 71ª DP, em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.