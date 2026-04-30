Suspeito de tentativa de homicídio, preso em ManilhaFoto: Jornal O DIA
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Itaboraí
O homem foi preso no bairro de Manilha e encaminhado a 71ª DP, no Centro, responsável pela investigação.
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