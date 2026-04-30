Samba do Trabalhador no feriado, na Praça Marechal Floriano Peixoto a partir das 17h - Foto: Divulgação

Samba do Trabalhador no feriado, na Praça Marechal Floriano Peixoto a partir das 17hFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 12:41 | Atualizado 30/04/2026 12:41

Itaboraí - Em clima de celebração e valorização de quem move a cidade todos os dias, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), promove nesta sexta-feira (01) o tradicional Samba do Trabalhador. O evento gratuito acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, a partir das 17h, abrindo a programação em celebração aos 193 anos de emancipação político-administrativa da cidade, reunindo música, cultura e lazer em homenagem ao Dia do Trabalhador.

A programação foi pensada para agradar diferentes públicos, com apresentações que destacam a força do samba e do pagode. Entre as atrações, o Pagode da Alegria sobe ao palco reunindo talentos como Bruninho do Cavaco, Kelly Valadares e o grupo Pagode do Menezes, garantindo um repertório animado e cheio de sucessos.

Os amantes do samba raiz poderão vivenciar a apresentação especial de Gabrielzinho de Irajá, com participação de Aninha Portal, reforçando a conexão com as origens e a identidade cultural brasileira.

O Samba do Trabalhador já se consolidou como um dos eventos mais aguardados da cidade, oferecendo um espaço de convivência, celebração e reconhecimento à população trabalhadora de Itaboraí. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover cultura e entretenimento acessíveis, fortalecendo os laços comunitários e valorizando artistas locais.