10 novos coletivos Tarifa Zero, os "Laranjinhas" na cidadeFoto: Divulgação
Itaboraí reforça Tarifa Zero com 10 novos ônibus equipados com tecnologia Euro 6
Veículos modernos reduzem emissão de poluentes, ampliam o conforto e fortalecem a qualidade do transporte público no município
Itaboraí reforça Tarifa Zero com 10 novos ônibus equipados com tecnologia Euro 6
Veículos modernos reduzem emissão de poluentes, ampliam o conforto e fortalecem a qualidade do transporte público no município
Vacinação contra a influenza é ampliada para toda a população em Itaboraí
A partir desta segunda-feira (04), todas as pessoas com mais de 6 meses de idade já podem se imunizar nas unidades de saúde do município
Deputado Guilherme Delaroli prende criminoso que estuprou cadela em Itaboraí
O vice-presidente da Alerj recebeu um vídeo que comprovou o crime, a ação conjunta entre o deputado, Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, Polícia Militar e GEPAM localizou o meliante e resgatou a cadela
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Itaboraí
O homem foi preso no bairro de Manilha e encaminhado a 71ª DP, no Centro, responsável pela investigação.
Itaboraí 193 anos: Samba do Trabalhador anima Itaboraí no feriado de 1º de maio
Praça Marechal Floriano Peixoto recebe shows ao vivo e celebra a cultura do samba a partir das 17h
Itaboraí recebe visita de pesquisadores internacionais durante workshop Brasil-China de perfuração oceânica
Parque Paleontológico de São José de Itaboraí integrou programação de evento científico realizado no estado do Rio de Janeiro
Lei do Deputado Guilherme Delaroli beneficia população de 17 cidades atingidas pelas chuvas
Quase R$ 30 milhões da Alerj irão para os municípios em estado de calamidade que receberão R$ 1,75 milhão cada, um valor significativo para sua recuperação, veja os municípios que receberão os valores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.