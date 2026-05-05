10 novos coletivos Tarifa Zero, os "Laranjinhas" na cidade - Foto: Divulgação

10 novos coletivos Tarifa Zero, os "Laranjinhas" na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 17:55 | Atualizado 05/05/2026 17:55

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí segue avançando na modernização do transporte público municipal com a incorporação de 10 novos ônibus ao programa Tarifa Zero. Equipados com tecnologia Euro 6, considerada a mais avançada no controle de emissões, os veículos já estão em operação, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a mobilidade urbana sustentável, a qualidade de vida da população e a eficiência dos serviços públicos.

Identificados entre as frotas 030 e 039, os novos ônibus, fabricados em 2026, possuem capacidade para 48 passageiros sentados e representam o que há de mais atual em tecnologia no transporte coletivo urbano. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à ampliação e qualificação do programa Tarifa Zero, que garante transporte gratuito à população.

A tecnologia Euro 6 estabelece padrões rigorosos de controle de emissão de poluentes, possibilitando a redução de até 80% nos óxidos de nitrogênio (NOx) e superior a 90% no material particulado, em comparação aos modelos anteriores. Na prática, os novos veículos contribuem diretamente para a melhoria da qualidade do ar, a preservação ambiental e a promoção da saúde pública.

Os ônibus são equipados com sistemas modernos, como o SCR (Redução Catalítica Seletiva), que utiliza Arla 32 para neutralizar gases nocivos, além de filtro de partículas (DPF), responsável por reter fuligem e reduzir a emissão de fumaça. O gerenciamento eletrônico do motor também garante maior eficiência no consumo de combustível e menor desgaste mecânico, resultando em mais economia e sustentabilidade para o sistema.

Além dos benefícios ambientais, os veículos oferecem mais conforto e qualidade aos usuários. Com funcionamento mais silencioso e menor vibração, proporcionam viagens mais estáveis. O interior conta com ar-condicionado de última geração, assentos ergonômicos acolchoados, iluminação em LED e espaço interno ampliado, assegurando mais comodidade aos passageiros.

No aspecto da segurança, os ônibus dispõem de sistemas de freios mais eficientes, estrutura reforçada e iluminação externa de alta visibilidade, contribuindo para uma operação mais segura no dia a dia.

Para o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, a ampliação da frota representa mais um passo no compromisso da gestão com a população.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e planejamento para oferecer um transporte público cada vez mais digno, eficiente e sustentável para a nossa população. A chegada desses novos ônibus reforça o Tarifa Zero como uma política pública transformadora, que garante mobilidade, reduz custos para as famílias e contribui para uma cidade mais moderna e ambientalmente responsável”, destacou Marcelo Delaroli.

Com a ampliação da frota, Itaboraí consolida o avanço do programa Tarifa Zero, alinhando o município a padrões internacionais de sustentabilidade, inovação e qualidade no transporte público.