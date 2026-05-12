Inscrições abertas para a 5ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidade - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para a 5ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 17:59

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e Turismo e Eventos (SEMTUR), vai realizar no próximo domingo (17) a 5ª Corrida e Caminhada de Aniversário da Cidade, em celebração aos 193 anos de emancipação político-administrativa do município. A concentração está marcada para às 6h30, com largada às 7h30, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/corrida-e-caminhada-itaborai-193-anos

As vagas são limitadas.

O evento promete reunir atletas amadores, profissionais e moradores em uma manhã de esporte, saúde e integração, reforçando o espírito de celebração do aniversário da cidade, com um percurso especial para pessoas com deficiências (PcD).



Vale destacar que 2 mil camisas serão distribuídas para a corrida de 5km e mil camisas para caminhada/PcD, destinadas conforme a ordem de inscrição.



A iniciativa faz parte da programação oficial de aniversário de Itaboraí e busca incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, além de proporcionar momentos de convivência e lazer para toda a população.