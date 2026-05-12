Inscrições abertas para a 5ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidadeFoto: Divulgação
O evento promete reunir atletas amadores, profissionais e moradores em uma manhã de esporte, saúde e integração, reforçando o espírito de celebração do aniversário da cidade, com um percurso especial para pessoas com deficiências (PcD).
Vale destacar que 2 mil camisas serão distribuídas para a corrida de 5km e mil camisas para caminhada/PcD, destinadas conforme a ordem de inscrição.
A iniciativa faz parte da programação oficial de aniversário de Itaboraí e busca incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, além de proporcionar momentos de convivência e lazer para toda a população.
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