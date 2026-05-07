Inscrições online, para comerciantes interessados em atuar durante os festejos de 21 a 24 de maioFoto:Divulgação
Itaboraí 193 anos: Prefeitura abre credenciamento para barracas e food trucks na festa de aniversário da cidade
Inscrições acontecem de 6 a 10 de maio, de forma online, para comerciantes interessados em atuar durante os festejos de 21 a 24 de maio
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Itaboraí reforça Tarifa Zero com 10 novos ônibus equipados com tecnologia Euro 6
Veículos modernos reduzem emissão de poluentes, ampliam o conforto e fortalecem a qualidade do transporte público no município
Vacinação contra a influenza é ampliada para toda a população em Itaboraí
A partir desta segunda-feira (04), todas as pessoas com mais de 6 meses de idade já podem se imunizar nas unidades de saúde do município
Deputado Guilherme Delaroli prende criminoso que estuprou cadela em Itaboraí
O vice-presidente da Alerj recebeu um vídeo que comprovou o crime, a ação conjunta entre o deputado, Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, Polícia Militar e GEPAM localizou o meliante e resgatou a cadela
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Itaboraí
O homem foi preso no bairro de Manilha e encaminhado a 71ª DP, no Centro, responsável pela investigação.
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