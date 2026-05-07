Inscrições online, para comerciantes interessados em atuar durante os festejos de 21 a 24 de maio - Foto:Divulgação

Inscrições online, para comerciantes interessados em atuar durante os festejos de 21 a 24 de maioFoto:Divulgação

Publicado 07/05/2026 14:01 | Atualizado 07/05/2026 14:19

Marica - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), abriu o credenciamento para barracas e food trucks que desejam comercializar alimentos durante a programação de aniversário de 193 anos do município. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, entre os dias 6 e 10 de maio, até às 23h59, por meio do Portal do Contribuinte (contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br).

O credenciamento é destinado a pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo alimentício e desejam obter autorização para venda de alimentos e congêneres no entorno dos shows comemorativos. O evento acontecerá entre os dias 21 e 24 de maio, na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428.

Os interessados poderão atuar em barracas padronizadas (3x3 metros) ou em food trucks e similares, respeitando as dimensões máximas estabelecidas no edital. A participação será definida por sorteio entre os habilitados, garantindo organização e diversidade na oferta de produtos.

Podem se inscrever comerciantes que comprovem atuação no ramo de alimentos e estejam em dia com o município. Os candidatos deverão apresentar documentos pessoais ou empresariais, como CPF ou CNPJ, comprovante de residência, documentos da empresa (no caso de pessoa jurídica), além de certidões negativas e alvará de funcionamento. Para food trucks, também será exigida foto do veículo.

As vagas serão organizadas por segmentos alimentícios, como lanches, doces, bebidas, churrasquinhos, pastel, caldo de cana, entre outros, garantindo variedade para o público. Parte das vagas será destinada prioritariamente a moradores de Itaboraí, incluindo reserva para pessoas com deficiência.

Vale destacar que o edital completo com todas as regras, critérios e lista de documentos está disponível no site oficial da Prefeitura, por meio do link: https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2026/2026-05-05.pdf

A iniciativa busca organizar a participação dos comerciantes, garantir segurança alimentar e oferecer uma experiência de qualidade para a população durante as comemorações dos 193 anos de Itaboraí.