Representantes de Viçosa (MG) sao recebidos na Clínica-Escola do Autista de Itaboraí - Foto: Divulgação

Representantes de Viçosa (MG) sao recebidos na Clínica-Escola do Autista de Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 12:16 | Atualizado 08/05/2026 12:17

Itaboraí - A Clínica-Escola do Autista, localizada em Venda das Pedras, recebeu na quarta-feira (07) a visita técnica de representantes da Prefeitura de Viçosa, município do estado de Minas Gerais. O objetivo do encontro foi conhecer de perto o funcionamento e a estrutura do projeto desenvolvido em Itaboraí, que se tornou referência no atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A subsecretária municipal de Cuidados Especiais, Berenice Piana, recebeu a comitiva mineira juntamente com sua equipe nas dependências da Clínica-Escola. Durante a agenda, os visitantes participaram de uma reunião detalhada sobre os processos de implantação da unidade, além de conhecerem a rotina de atendimentos e os serviços oferecidos aos alunos.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a relevância da visita.

“É muito importante ver Itaboraí sendo reconhecida por um projeto tão necessário e transformador. A Clínica-Escola do Autista representa um trabalho construído de forma integrada entre as secretarias, pensando no desenvolvimento, na inclusão e na qualidade de vida das nossas crianças e famílias. Receber municípios interessados em conhecer esse modelo mostra que estamos contribuindo também para inspirar outras cidades”, destacou o secretário.

Para a subsecretária, a visita demonstra o reconhecimento do trabalho realizado em Itaboraí e reforça a importância de compartilhar experiências bem-sucedidas na área de cuidados especiais.

“Receber representantes de outros municípios interessados em conhecer o nosso trabalho é motivo de orgulho e mostra que Itaboraí está no caminho certo. A Clínica-Escola do Autista foi construída com muito planejamento, responsabilidade e compromisso com as famílias. Poder compartilhar essa experiência e contribuir para que outras cidades também avancem no atendimento especializado é extremamente importante”, destacou Berenice Piana.

A secretária adjunta de Saúde de Viçosa, Vanessa Amaral, explicou que o município mineiro está em fase de construção de um projeto voltado ao atendimento especializado de pessoas com autismo e ressaltou a relevância da visita técnica.

“A Clínica-Escola é uma referência e a Berenice Piana também é uma referência quando falamos especialmente sobre autismo. Hoje, o município de Viçosa está construindo um projeto para oferecer uma atenção mais especializada a esse público. Vir conhecer e beber dessa fonte é muito importante para nós. Queremos trabalhar a intersetorialidade e a multidisciplinaridade, e sabemos que aqui em Itaboraí isso acontece de forma efetiva”, afirmou Vanessa Amaral.

A representante mineira também destacou que a comitiva foi formada por integrantes de diferentes áreas da administração pública e da Universidade Federal de Viçosa, reforçando a proposta de integração entre saúde, educação, esporte, pesquisa e extensão universitária no futuro projeto.

A experiência de Itaboraí com a Clínica-Escola do Autista consolida o município como referência em inovação e excelência na área de cuidados especiais, fortalecendo o compromisso da gestão municipal em oferecer serviços de qualidade e compartilhar boas práticas que possam beneficiar outras cidades do país.

