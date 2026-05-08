Itaboraí 193: No mês das mães, a cidade celebra o aniversário acolhendo novas vidas e construindo novos futuros - Foto: Divulgação

Itaboraí 193: No mês das mães, a cidade celebra o aniversário acolhendo novas vidas e construindo novos futurosFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 16:28 | Atualizado 08/05/2026 16:28

Itaboraí - O segundo domingo de maio é reservado para celebrar o dia das mães. E nesse mês, além do Dia das Mães, o município também celebra seus 193 anos de emancipação político-administrativa e os três anos da nova fase da Maternidade Municipal Helena Delaroli, inaugurada em 2023 nas dependências do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia.

Mais do que uma unidade de saúde, a maternidade se tornou um espaço onde sonhos ganham forma, famílias são acolhidas e mães encontram segurança em um dos momentos mais importantes de suas vidas.

A unidade conta com estrutura moderna e atendimento humanizado, oferecendo recepção especializada; acolhimento e classificação de risco; consultórios médicos; salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), incluindo parto humanizado na banheira; Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); sala de vacinação e exames; alojamento conjunto; triagem neonatal; além de cartório para emissão da certidão de nascimento ainda na maternidade.

Outro avanço importante foi o aumento no número de leitos, passando de 17 para 34, além da ampliação da equipe técnica formada por enfermeiras, técnicas de enfermagem, obstetras e pediatras preparados para garantir cuidado e acolhimento às mamães e seus bebês.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou o significado da maternidade para as mulheres da cidade.

“Celebrar o Dia das Mães é também reconhecer a importância do cuidado com cada mulher que passa por essa maternidade. A chegada de um filho transforma vidas e nós trabalhamos diariamente para que cada mãe se sinta acolhida, segura e respeitada nesse momento tão especial. A Maternidade Helena Delaroli representa amor, humanização e compromisso com as famílias de Itaboraí”, afirmou a secretária.

Entre as milhares de histórias que passaram pela unidade desde sua inauguração, uma delas se tornou símbolo desse novo momento vivido pela cidade: a da pequena Helena do Amparo, primeira bebê nascida na maternidade reformada.

Hoje, prestes a completar três anos, Helena segue emocionando a família pela história cercada de coincidências e significado. A menina nasceu na Maternidade Helena Delaroli e foi recebida por uma enfermeira que também se chama Helena.

A mãe da criança, Gerlane do Amparo Santos, de 33 anos, moradora do bairro Ampliação, relembra com emoção o nascimento da filha.

“Foi um momento muito único. Desde que descobri a gravidez da Helena, tudo trouxe muita alegria para nossa família. Eu já queria que ela nascesse na maternidade nova e quando percebi todas aquelas coincidências envolvendo o nome dela, entendi que aquele momento seria inesquecível. Me senti muito acolhida desde a hora que entrei aqui”, contou.

Escolhido ainda no quarto mês de gestação, o nome Helena significa “aquela que reluz” ou “luz”. Para Gerlane, a filha trouxe exatamente isso para dentro de casa.

“A Helena trouxe luz para nossas vidas. Ela é muito especial para nossa família. Cada dia ao lado dela é um aprendizado novo e um amor diferente. Ser mãe transforma a gente completamente”, disse emocionada.

Ao retornar à maternidade quase três anos depois, Gerlane reviveu lembranças marcantes daquele dia.

“Me emociono muito de estar aqui novamente. Quando uma mãe chega para ter seu filho, tudo o que ela mais deseja é que dê tudo certo. E comigo foi assim. Recebi carinho, acolhimento e cuidado o tempo inteiro. Isso faz toda diferença na vida de uma mãe”, afirmou.

Após o nascimento, as famílias também recebem acompanhamento completo. Antes da alta hospitalar, os recém-nascidos realizam os testes da orelhinha e da linguinha, recebem as vacinas BCG e Hepatite B, além da caderneta de vacinação e encaminhamento para o teste do pezinho na unidade de referência.

Para Gerlane, a maternidade representa qualidade e segurança para as mulheres de Itaboraí.

“Eu diria para todas as mães e futuras mamães acreditarem na nossa maternidade. Aqui existe acolhimento, carinho e profissionais preparados para cuidar da gente. É um lugar que transmite amor e segurança”, destacou.

Neste Dia das Mães, Itaboraí celebra muito mais do que uma data no calendário. Celebra mulheres que geram vidas, famílias que crescem e crianças que já nascem em uma cidade que segue sendo transformada pelo cuidado, pelo acolhimento e pela esperança em um futuro melhor.