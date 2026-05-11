Ações de conscientização sobre segurança no trânsito acontecerão nos dias 12 e 14 de maio, no bairro Santo Expedito - Foto: Divulgaçãoi

Ações de conscientização sobre segurança no trânsito acontecerão nos dias 12 e 14 de maio, no bairro Santo Expedito Foto: Divulgaçãoi

Publicado 11/05/2026 15:57 | Atualizado 11/05/2026 15:59

Maricá - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), vai realizar, na próxima terça-feira (12) e quinta-feira (14), mais uma série de ações da campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

As atividades acontecerão das 9h às 11h30, na Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Santo Expedito, e contarão com a participação das secretarias municipais de Saúde (SEMSA) e Segurança (SEMSEG), além de equipes da Arteris Fluminense, RJ-116, Segurança Presente e SAMU.

Durante a ação educativa, motoristas e pedestres receberão orientações sobre segurança viária, direção responsável e atitudes que contribuem para a preservação da vida no trânsito. A iniciativa também busca sensibilizar a população sobre a importância da conscientização coletiva para a redução de acidentes.

As equipes da Saúde também estarão presentes com orientações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças, reforçando a importância do cuidado integral com a população.

A campanha Maio Amarelo segue ao longo de todo o mês com atividades educativas em diferentes pontos da cidade, mobilizando órgãos públicos e parceiros em prol de um trânsito mais seguro para todos.