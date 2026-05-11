Ações de conscientização sobre segurança no trânsito acontecerão nos dias 12 e 14 de maio, no bairro Santo Expedito Foto: Divulgaçãoi
Itaboraí promove ações educativas do Maio Amarelo na Avenida 22 de Maio
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Inscrições acontecem de 6 a 10 de maio, de forma online, para comerciantes interessados em atuar durante os festejos de 21 a 24 de maio
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