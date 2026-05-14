Estuprador, preso - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Estuprador, presoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 14/05/2026 12:30

Itaboraí - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um homem condenado a 26 anos de prisão pelo crime de estupro, o criminoso estava foragido da Justiça e foi localizado após um trabalho integrado de inteligência entre unidades da corporação.

De acordo com a investigação, agentes da Polícia Civil por meio da 71ª Delegacia de Polícia de Itaboraí e da 34ª Delegacia de Polícia de Bangu, cumpriram o mandado de prisão contra FABIANO PEREIRA DA SILVA, condenado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado em um imóvel localizado na Rua São Paulo, no bairro Vila Brasil, em Itaboraí.

As equipes cercaram a residência por volta das 8h40 e realizaram a captura sem resistência.

As investigações apontam que o paradeiro do condenado foi descoberto após um minucioso cruzamento de dados de inteligência realizado pelas delegacias envolvidas na operação, batizada de “Caminhos Seguro”.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a sede da 71ª DP, onde passou pelos procedimentos de praxe. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a integração entre as unidades e o uso de tecnologia têm sido fundamentais para localizar criminosos foragidos e reforçar o combate aos crimes contra crianças e adolescentes.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone da 71ª DP: (21) 98596-7171.