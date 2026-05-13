Itaboraí 193 anos, muitos shows e diversão no coração da cidade, palco já está sendo montado - Foto: Divulgação

Itaboraí 193 anos, muitos shows e diversão no coração da cidade, palco já está sendo montadoFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 18:47 | Atualizado 13/05/2026 20:37

Itaboraí - O clima de festa já tomou conta de Itaboraí. O palco da maior festa da cidade já começou a ser montado na Avenida 22 de Maio, no bairro Joaquim de Oliveira, preparando o cenário para quatro noites de muita música, emoção e celebração pelos 193 anos de emancipação político-administrativa do município.

E se depender das atrações confirmadas, o público pode se preparar porque ninguém vai ficar parado. A programação reúne grandes nomes da música nacional e artistas locais que prometem transformar Itaboraí em um verdadeiro espetáculo de ritmos, alegria e emoção.

A festa terá início sempre a partir das 19h, com entrada gratuita, reunindo apresentações de gospel, forró brega, pagode, funk e muito mais, além dos tradicionais “Pratas da Casa”, valorizando os talentos do município e da região.

Abrindo a programação, na quinta-feira (21), a cantora gospel Aline Barros sobe ao palco trazendo muita fé, emoção e louvor. Afinal, “ele é artista, louva ao criador, ele tá bombando, toca até tambor”, e a primeira noite da festa promete reunir famílias inteiras em um grande momento de celebração.

Na sexta-feira (22), o forró brega vai tomar conta da cidade com Natanzinho Lima, fazendo muita gente cantar em coro “eu me apaixonei nessa morena”. A noite ainda contará com toda a energia do tradicional Baile do DJ Tubarão.

Já no sábado (23), o pagode do grupo Vou Zuar aquece o público para um dos shows mais aguardados da programação: Ludmilla. A artista promete transformar Itaboraí em uma grande “onda diferente”, colocando todo mundo para cantar, dançar e vibrar com uma das maiores artistas do país.

Encerrando a programação musical, no sábado (24/05), o sertanejo de João Gabriel prepara o clima para o Dennis comandar uma noite eletrizante. E claro, não vai faltar hit para embalar o público até altas horas: “ah, entendi, três da manhã me chamando…”.

Durante todos os dias de festa, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), contará com o apoio das demais secretarias municipais para garantir segurança, organização, mobilidade urbana, atendimento em saúde e toda a infraestrutura necessária para receber moradores e visitantes com conforto e tranquilidade.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (21/05)

-Aline Barros

Sexta-feira (22/05)

Natanzinho e Baile do DJ Tubarão

Sábado(23/05)

Vou Zuar e Ludmilla

Domingo (24/05)

João Gabriel e Dennis

Itaboraí já está em contagem regressiva para viver mais um capítulo histórico de sua trajetória, celebrando quase dois séculos de história, cultura, desenvolvimento e orgulho de ser itaboraiense.