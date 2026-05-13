Itaboraí 193 anos, muitos shows e diversão no coração da cidade, palco já está sendo montadoFoto: Divulgação
-Aline Barros
Natanzinho e Baile do DJ Tubarão
Vou Zuar e Ludmilla
João Gabriel e Dennis
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Itaboraí 193 anos, muitos shows e diversão no coração da cidade, palco já está sendo montadoFoto: Divulgação
Itaboraí 193 anos: a maior festa da cidade vai começar com grandes shows ao vivo
Com shows de Ludmilla, Natanzinho Lima, Aline Barros, Dennis e grandes atrações locais, comemoração dos 193 anos, e promete quatro noites inesquecíveis no coração da cidade, veja a programação
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