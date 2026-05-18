A corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí neste domingo (17) foi um sucuesso - Foto: Divulgação

A corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí neste domingo (17) foi um sucuessoFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 09:57 | Atualizado 18/05/2026 09:57

Itaboraí - A celebração pelos 193 anos de Itaboraí ganhou um ingrediente especial na manhã deste domingo (17): esporte, saúde e muita animação tomaram conta das ruas do Centro durante a 5ª Corrida e Caminhada de Itaboraí.

O evento reuniu mais de 10 mil pessoas, entre atletas, famílias e moradores, em um verdadeiro clima de festa e confraternização.



Com percurso de 5 quilômetros, a tradicional corrida movimentou a cidade desde as primeiras horas do dia, levando energia, música, superação e incentivo à prática esportiva para participantes de todas as idades. A cada trecho percorrido, o público mostrava entusiasmo e orgulho em celebrar mais um aniversário do município de forma saudável e participativa.



A programação contou ainda com a presença do prefeito Marcelo Delaroli, o do deputado estadual Guilherme Delaroli, o presidente da Câmara Municipal João Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes, que acompanharam de perto a grande mobilização popular.



Além da expressiva participação do público, um dos pontos altos do evento foi o desempenho dos atletas itaboraienses, que se destacaram no pódio e reforçaram a força do esporte local. A corrida também evidenciou o incentivo à qualidade de vida e à integração social por meio do esporte.



A Corrida e Caminhada dos 193 anos já se consolida como uma das celebrações mais aguardadas do calendário da cidade, reunindo milhares de pessoas em uma manhã marcada pela união, alegria e espírito esportivo.