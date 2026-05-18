A corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí neste domingo (17) foi um sucuessoFoto: Divulgação
Com percurso de 5 quilômetros, a tradicional corrida movimentou a cidade desde as primeiras horas do dia, levando energia, música, superação e incentivo à prática esportiva para participantes de todas as idades. A cada trecho percorrido, o público mostrava entusiasmo e orgulho em celebrar mais um aniversário do município de forma saudável e participativa.
A programação contou ainda com a presença do prefeito Marcelo Delaroli, o do deputado estadual Guilherme Delaroli, o presidente da Câmara Municipal João Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes, que acompanharam de perto a grande mobilização popular.
Além da expressiva participação do público, um dos pontos altos do evento foi o desempenho dos atletas itaboraienses, que se destacaram no pódio e reforçaram a força do esporte local. A corrida também evidenciou o incentivo à qualidade de vida e à integração social por meio do esporte.
A Corrida e Caminhada dos 193 anos já se consolida como uma das celebrações mais aguardadas do calendário da cidade, reunindo milhares de pessoas em uma manhã marcada pela união, alegria e espírito esportivo.
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