Alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade no aniversário de 193 anos - Foto: Divulgação

Alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade no aniversário de 193 anosFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2026 17:08

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Transporte (SEMTRAN) e de Turismo e Eventos (SEMTUR), informa que haverá alterações no trânsito da cidade nesta sexta-feira (22), em virtude do tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 193 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento será realizado em novo local, na Avenida 22 de Maio, na altura do número 6693, a partir das 8h.

O desfile que faz parte do calendário de aniversário da cidade, contará com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares. Os estudantes ocuparão a principal via da cidade com apresentações que resgatam a história de Itaboraí por meio da música, da arte e da cultura.

Para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento do evento, o tráfego será desviado nos dois sentidos:

Retorno Nova Cidade – sentido Venda das Pedras

Avenida 22 de Maio Rua Américo Cardoso Rua Nilo Leal Rua Amauriney Silva Rua Francisco Córdova Rua Gaudino Marins Coutinho Avenida 22 de Maio.

Retorno Jardim Imperial – sentido Manilha

Avenida 22 de Maio Rua Padre Egídio Cavouth Rua Gonçalo Vitalino de Marins Rua Trinta e Um de Março Avenida 22 de Maio.

Agentes de trânsito estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar os condutores e garantir a fluidez do tráfego.

A Prefeitura reforça o convite a todos os moradores para prestigiarem o Desfile Cívico e celebrarem juntos mais um aniversário de Itaboraí.