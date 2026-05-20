Alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade no aniversário de 193 anosFoto: Divulgação
Itaboraí 193 anos: trânsito com alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade
A Secretaria Municipal de Transporte orienta os motoristas a redobrar a atenção nas imediações do evento e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas.
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Deputado Estadual Guilherme Delaroli é homenageado em São Gonçalo
O parlamentar é responsável por articular com Douglas Ruas, presidente da Alerj o envio de R$ 35 milhões para cidades que sofreram com fortes chuvas, o presidente da Câmara de Itaboraí, João Delaroli, também foi homenageado
"A Moreninha" ganha vida em visita guiada com alunos da rede municipal no Centro Histórico de Itaboraí
Atividade promovida pela Secretaria Municipal de Cultura uniu literatura, patrimônio histórico e contação de histórias para estudantes do 4º ano
Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí
Evento reuniu atletas, famílias, o prefeito, o deputado estadual Guilherme Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes, em manhã de esporte, saúde, e muita animação no Centro da cidade
Polícia Civil prende estuprador em Itaboraí
Foragido da Justiça foi localizado após trabalho de inteligência entre delegacias da Polícia Civil
Itaboraí 193 anos: a maior festa da cidade vai começar com grandes shows ao vivo
Com shows de Ludmilla, Natanzinho Lima, Aline Barros, Dennis e grandes atrações locais, comemoração dos 193 anos, e promete quatro noites inesquecíveis no coração da cidade, veja a programação
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