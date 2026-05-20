João Delaroli, presidente da Câmara de Itaboraí, ao lado do vereador Professor Felipe Guarany e do Deputado Guilherme Delaroli recebendo a maior honraria de São Gonçalo - Foto: Cristiano Masruha

João Delaroli, presidente da Câmara de Itaboraí, ao lado do vereador Professor Felipe Guarany e do Deputado Guilherme Delaroli recebendo a maior honraria de São Gonçalo Foto: Cristiano Masruha

Publicado 20/05/2026 16:48 | Atualizado 20/05/2026 16:54

Itaboraí - O Deputado Estadual e 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Delaroli (PL), recebeu a mais alta honraria do Legislativo do município de São Gonçalo, a Medalha Joaquim Lavoura, a homenagem aconteceu na noite desta terça-feira (19), na Câmara Municipal de São Gonçalo, o presidente da Câmara de Itaboraí, João Delaroli (PL), e o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), também foram homenageados.



A homenagem foi proposta pelo vereador Professor Felipe Guarany, que destacou a atuação dos parlamentares no fortalecimento de políticas públicas e no apoio direto aos municípios da Região Metropolitana e do interior do estado.



O Deputado Guilherme Delaroli não apenas celebrou a honraria, como aproveitou o momento para reforçar uma iniciativa de grande impacto social articulada junto ao presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL). A proposta prevê a destinação de R$ 35 milhões do Fundo Especial da Assembleia para cidades atingidas por fortes chuvas no estado do Rio.



“Hoje entramos com outra lei para garantir mais R$ 35 milhões, frutos da economia da Alerj, para municípios que ficaram de fora. É dinheiro que vai direto para quem precisa, para reconstruir vidas e cidades”, afimrou o Deputado Delaroli.

O projeto, assinado em conjunto com Douglas Ruas, prevê o repasse de R$ 1,75 milhão para cada uma das 20 cidades em situação de emergência ou calamidade pública, com recursos destinados a áreas essenciais como saúde, assistência social e infraestrutura.



Durante seu discurso de agradecimento, Delaroli também ressaltou sua ligação com São Gonçalo e reforçou o discurso centrado no trabalho como motor da transformação pública. “Nada resiste ao trabalho. Fomos eleitos para servir e transformar vidas. É isso que vamos continuar fazendo em cada canto do estado”, declarou.



A entrega da Medalha Joaquim Lavoura consolida o prestígio político dos irmãos Delaroli na região e evidencia o avanço de articulações dentro da Alerj com foco direto nos municípios — especialmente em momentos de crise.



Repasses foram iniciados nesta quarta-feira (20)



Foram iniciados, nesta quarta-feira (20), os repasses referentes à Lei nº 11.166/26, que contempla os municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Paraty, Paty do Alferes, Piraí, Porciúncula, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Sebastião do Alto, Silva Jardim e Vassouras.



“Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos municípios após as fortes chuvas e da necessidade de uma ação efetiva do poder público", destacou o vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli.