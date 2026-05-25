Material apreendido com os criminosos - Foto: Jornal O DIA

Material apreendido com os criminososFoto: Jornal O DIA

Publicado 25/05/2026 18:15 | Atualizado 25/05/2026 18:16

Itaboraí - Policiais militares do 35º BPM prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (25), no João Caetano, bairro de Itambí.

A ação ocorreu após levantamento de informações sobre criminosos que estariam se reunindo na região para planejar roubos na Rodovia BR-493. Durante a operação, os policiais avistaram uma dupla, um deles, um homem apontado como gerente do tráfico local, conhecido pelo vulgo “Cocão”.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com munições, além de grande quantidade de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, skank e “kriptonita”, droga conhecida pela mistura de crack com maconha.

Um dos presos, de 30 anos, possui quatro anotações criminais, sendo três por tráfico de drogas e uma por associação ao tráfico. Segundo informações da polícia, ele havia deixado o sistema prisional em 2024 e cumpria pena em regime semiaberto.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP.