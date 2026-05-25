Criminoso foragido, preso - Foto: Jornal O DIA

Criminoso foragido, presoFoto: Jornal O DIA

Publicado 25/05/2026 18:03 | Atualizado 25/05/2026 18:03

Itaboraí - Policiais militares do 35º BPM prenderam, nesta segunda-feira (25), um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, no Centro de Itaboraí.

A prisão ocorreu após trabalho de monitoramento realizado por equipes do serviço reservado da unidade, que atuavam para verificar informações sobre integrantes de uma quadrilha envolvida em roubos e sequestros na região.

O suspeito, de 36 anos, foi abordado na Avenida 22 de Maio, durante ação estratégica da equipe. Após consulta no sistema, foi constatado um mandado de prisão expedido pela Comarca de Niterói.

O homem possui anotações criminais pelos artigos 155, 157 e 159 do Código Penal e foi conduzido à 71ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.