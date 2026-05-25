Criminoso foragido, presoFoto: Jornal O DIA
Criminoso foragido é preso em Itaboraí
O homem estava sendo procurado pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e foi preso no centro do municipio
Criminoso foragido é preso em Itaboraí
O homem estava sendo procurado pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e foi preso no centro do municipio
Itaboraí 193 anos: A cantora gospel Aline Barros abre programação de shows na Avenida 22 de Maio
O prefeito Marcelo Delaroli, destacou a importância da celebração e ressaltou o compromisso da gestão em promover eventos que valorizem as famílias
Itaboraí 193 anos: trânsito com alterações durante o tradicional Desfile Cívico da cidade
A Secretaria Municipal de Transporte orienta os motoristas a redobrar a atenção nas imediações do evento e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas.
Deputado Estadual Guilherme Delaroli é homenageado em São Gonçalo
O parlamentar é responsável por articular com Douglas Ruas, presidente da Alerj o envio de R$ 35 milhões para cidades que sofreram com fortes chuvas, o presidente da Câmara de Itaboraí, João Delaroli, também foi homenageado
"A Moreninha" ganha vida em visita guiada com alunos da rede municipal no Centro Histórico de Itaboraí
Atividade promovida pela Secretaria Municipal de Cultura uniu literatura, patrimônio histórico e contação de histórias para estudantes do 4º ano
Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada pelos 193 anos de Itaboraí
Evento reuniu atletas, famílias, o prefeito, o deputado estadual Guilherme Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes, em manhã de esporte, saúde, e muita animação no Centro da cidade
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