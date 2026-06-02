Homem preso novamente por descumprir medidas protetivasFoto: Jornal O DIA
Homem é preso por descumprir medidas protetivas e voltar a procurar ex-companheira em Itaboraí
O meliante, ja havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e retomou os contatos com a ex após deixar a prisão em liberdade provisória
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Conselho Municipal de Saúde divulga relação de entidades aptas e inaptas para processo eleitoral do quadriênio 2026-2030
Prazo para interposição de recursos segue até o dia 03 de junho na sede do Conselho Municipal de Saúde de Itaboraí
Prefeitura de Itaboraí apresenta prestação de contas do 1º quadrimestre de 2026
Audiência pública reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e a responsabilidade fiscal
Dupla é presa por tráfico de drogas é preso em Itaboraí
Os criminosos foram presos no bairro de Itambí, com eles, uma pistola e grande quantidade de drogas foram apreendidas
Criminoso foragido é preso em Itaboraí
O homem estava sendo procurado pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e foi preso no centro do municipio
Itaboraí 193 anos: A cantora gospel Aline Barros abre programação de shows na Avenida 22 de Maio
O prefeito Marcelo Delaroli, destacou a importância da celebração e ressaltou o compromisso da gestão em promover eventos que valorizem as famílias
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