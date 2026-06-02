Homem preso novamente por descumprir medidas protetivas - Foto: Jornal O DIA

Homem preso novamente por descumprir medidas protetivasFoto: Jornal O DIA

Publicado 02/06/2026 17:05

Itaboraí - Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (02) por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, a prisão aconteceu no bairro Apollo II, e o elemento, já é reincidente.

Agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí) cumpriram um mandado de prisão contra Eslon Santos da Silva, investigado por manter contato com a ex-companheira mesmo após determinação judicial que o proibia de se aproximar ou se comunicar com a vítima.

De acordo com as investigações, a mulher procurou a delegacia no dia 13 de maio informando que o elemento havia retomado os contatos após deixar a prisão em liberdade provisória. Conforme relatos, ele enviou mensagens pelo WhatsApp, fez ligações telefônicas e utilizou transferências via PIX para encaminhar mensagens à vítima.

A Polícia Civil informou que Eslon já havia sido preso anteriormente por descumprimento das mesmas medidas protetivas. Em depoimento prestado na delegacia, ele teria confessado os contatos realizados.

Após a denúncia e a coleta de provas, a autoridade policial solicitou à Justiça a decretação de uma nova prisão preventiva. O pedido foi aceito pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Itaboraí.

Os policiais realizaram buscas no bairro Apollo II, onde o investigado reside. Como ele não foi localizado inicialmente, as diligências continuaram até que os agentes o encontraram em um bar na Avenida Afonso Salles. Ele foi preso sem oferecer resistência.

O suspeito foi encaminhado para a 71ª DP onde e já está a disposição do sistema prisional.