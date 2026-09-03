Candidatos ao Governo do Rio conversaram com eleitores fluminenses nesta quinta-feira (3) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio conversaram com eleitores fluminenses nesta quinta-feira (3)Divulgação

Publicado 03/09/2026 19:47

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio conversaram, nesta quinta-feira (3), com eleitores fluminenses para apresentar suas propostas. Temas como combate à violência contra mulher, saúde e segurança pública estiveram em pauta. Confira:

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Paes fala em ampliação da Ronda Maria da Penha



O candidato Eduardo Paes (PSD) visitou a Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Osvaldo Cruz, na Zona Norte da capital, e apresentou projetos de combate à violência contra as mulheres. Ele afirmou que pretende ampliar o projeto das casas para todas as regiões fluminenses, além de aumentar o número de equipes da Ronda Maria da Penha e de delegacias especializadas no atendimento à população feminina.



"Nos últimos seis anos, o número de feminicídios no Rio de Janeiro triplicou. Infelizmente, temos uma mulher sendo agredida a cada três minutos. E estamos aqui na Casa da Mulher Carioca, que é um lugar que acolhe, protege e monitora as mulheres. E as nossas principais propostas são: criar Delegacias de Atendimento à Mulher, com funcionamento durante 24 horas, triplicar a Ronda Maria da Penha para chegarmos a 150 equipes, trabalhar para que os agressores sejam monitorados por tornozeleira eletrônica e levar o projeto das Casas da Mulher Carioca, que serão Casas da Mulher Fluminense, para todas as regiões do estado", disse Paes.



Douglas Ruas promete hospital de oncologia em Friburgo nos primeiros 100 dias



Já Douglas Ruas, candidato do PL, visitou o entorno do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e conversou com pacientes para apresentar suas propostas para a saúde pública. Se eleito, Ruas prometeu inaugurar o Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria, conhecido como Hospital do Câncer de Nova Friburgo, nos primeiros 100 dias de gestão. Além disso, afirmou que pretende abrir uma unidade de referência na Zona Oeste da capital para descentralizar o atendimento e desafogar o Inca.



"Conversei com pessoas que precisaram percorrer longas distâncias em busca de atendimento. O câncer é uma doença que afeta toda a família. E o desgaste do deslocamento só aumenta esse sofrimento. Nossa palavra de ordem é proximidade: vamos levar os serviços de saúde até a população, a começar pela entrega do hospital de Friburgo, aguardada há 14 anos", disse o candidato.



William Siri defende criação de grupamento marítimo da PM



William Siri, do PSOL, participou de uma sabatina na rádio BandNews. Em entrevista aos jornalistas Carlos Andreazza e Christiano Pinho, o candidato afirmou que pretende retomar territórios dominados pelo crime organizado e destacou a necessidade de investimentos para reforçar a fiscalização por terra, ar e mar.



"Nós vamos criar um grupamento marítimo da Polícia Militar. A gente sabe que entram armas, munições e drogas pelas Baías de Guanabara e de Sepetiba. Então, nós precisamos reestruturar as polícias para acabar com esse fluxo de entrada e asfixiar o crime organizado."



Cyro Garcia participa de atos na Baixada Fluminense



Cyro Garcia, candidato do PSTU, esteve em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para realizar panfletagem e conversar com eleitores nas proximidades da estação de trem. No local, demonstrou apoio à campanha contra o feminicídio promovida pelo Movimento Mulheres em Luta (MML).



Cyro também realizou panfletagem na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras, em Duque de Caxias.



Juliete Pantoja reafirma proposta de confisco de bens de condenados por corrupção



A candidata ao governo do Rio pela UP, Juliete Pantoja, participou de uma panfletagem nas proximidades da PUC-Rio, onde conversou com estudantes e apoiadores. Durante a atividade, ela reafirmou a proposta da UP de confiscar os bens de políticos e empresários condenados por corrupção e destinar os recursos para áreas sociais.



Garotinho defende integração entre forças de segurança e apresenta 'BOPE 2.0'



Anthony Garotinho (Republicanos) participou do 23º Fórum de Segurança, evento promovido pelo HotéisRIO e pela Associação Comercial e Industrial do Recreio e das Vargens (ACIR), no Radisson Barra, na Zona Sudoeste.



No encontro, o candidato defendeu a integração entre inteligência policial, ocupação permanente e programas sociais. Mobilidade e saneamento também estiveram entre os temas abordados.



Durante a apresentação, Garotinho afirmou que as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) não conseguiram garantir a retomada permanente dos territórios nem impedir que organizações criminosas recuperassem o controle das comunidades. Para o candidato, a entrada das forças de segurança sem investigação prévia, estrutura para permanência e atuação social continuada não oferece uma solução duradoura.



Como alternativa, Garotinho apresentou o chamado “BOPE 2.0”, concebido como uma estrutura especializada em ocupação e retomada territorial. A atuação seria coordenada com a Polícia Civil, os batalhões responsáveis pelo policiamento de cada região e o governo federal.



André Marinho participa de podcast e faz panfletagem no Centro



André Marinho (Novo) participou de uma gravação no PodCobrar, com Sydney Rezende. Em seguida, às 14h, realizou panfletagem no Largo da Carioca, no Centro do Rio.