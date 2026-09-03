David Corrêa é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo por envolvimento com o tráfico de drogas - Arquivo/ Reginaldo Pimenta

David Corrêa é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo por envolvimento com o tráfico de drogasArquivo/ Reginaldo Pimenta

Publicado 03/09/2026 17:23

Rio - Mensagens obtidas pela Polícia Civil do Espírito Santo em um celular do ex-agente do jogador do Vasco David Corrêa , conhecido como DVD, levantaram suspeitas sobre um possível envolvimento do atleta com o tráfico de drogas na Serra, cidade da Região Metropolitana de Vitória. As informações foram obtidas pelo G1, nesta quinta-feira (3).

David Corrêa é o atual camisa 7 do Vasco Reprodução / Redes Sociais

Nos diálogos, ocorridos em março de 2024, David foi informado sobre uma tentativa de homicídio e respondeu a um contato que seria de seu ex-agente, Édson Vander da Silva Júnior. Segundo a polícia, o assessor atuava como chefe do crime na cidade. "Ele mereceu tomar uns tiros mesmo", escreveu o jogador.



Outra conversa entre David e Édson, três dias após o crime, também chamou a atenção dos investigadores. Nas mensagens, o ex-agente enviou ao jogador um áudio do homem apontado como suspeito de ser o atirador na tentativa de homicídio.



No áudio, o suspeito de cometer o crime pediu a Édson que David o ajudasse com uma quantia em dinheiro para trocar o veículo que havia sido usado no crime.

Alvo de operação

Na última segunda-feira (31), o jogador do Vasco foi alvo de uma operação conjunta entre as polícias Civil do Rio e do Espírito Santo contra o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro. Agentes estiveram na residência do atleta, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste pela na manhã.

Ao DIA, o Vasco informou que colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

A reportagem procura a defesa de David. O espaço está aberto para manifestação.

Quem é David Corrêa

David, de 30 anos, nasceu em Serra, no Espírito Santo. Começou sua carreira nas categorias de base do Rio Branco-ES e se destacou no Vitória-BA, estreando pelo profissional do clube em 2015. Transferiu-se para o Cruzeiro em 2018 e, em 2020, para o Fortaleza. Em 2022, foi vendido ao Internacional, onde teve momentos de destaque. Em 2023, jogou por empréstimo no São Paulo. Em 2024, chegou ao Vasco.

Pelo Gigante da Colina, o atacante tem 107 jogos, 13 gols e 10 assistências. Nessa temporada, marcou quatro vezes.