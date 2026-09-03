Celulares apreendidos no centro do Rio Reprodução/Polícia Civil
Ao realizarem buscas pela área, os agentes localizaram o suspeito sendo agredido por populares. A equipe interveio para conter as agressões e efetuou a abordagem. Com ele, os policiais encontraram uma mochila contendo 10 aparelhos celulares.
Uma das vítimas compareceu ao local e reconheceu o homem como responsável pelo furto de seu telefone. Em seguida, o suspeito e a vítima foram levados para a 4ª DP (Central do Brasil), onde a ocorrência foi registrada.
Na delegacia, o homem precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar para receber atendimento médico devido às lesões sofridas durante as agressões.
De acordo com levantamento policial, o suspeito possui seis anotações anteriores por furto e uma por lesão corporal grave contra uma mulher.
A Operação Segurança Presente orienta que pessoas que tenham sido vítimas de furto ou roubo de celular procurem uma delegacia para registrar ocorrência. Segundo a corporação, o procedimento é essencial para ajudar na identificação dos proprietários dos aparelhos recuperados e possibilitar a devolução dos bens.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.