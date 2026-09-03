DRFC-BF prende segundo integrante de quadrilha de roubo de cargas na Baixada - Divulgação PCRJ

DRFC-BF prende segundo integrante de quadrilha de roubo de cargas na BaixadaDivulgação PCRJ

Publicado 03/09/2026 15:56 | Atualizado 03/09/2026 17:40





Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui duas anotações por roubo majorado. A ordem judicial foi cumprida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) como resultado de uma investigação que identificou a participação dele em um assalto em março deste ano, em São João de Meriti.

Rio - Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Ele é investigado por integrar uma organização criminosa especializada em roubos de cargas na Baixada Fluminense.Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui duas anotações por roubo majorado. A ordem judicial foi cumprida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) como resultado de uma investigação que identificou a participação dele em um assalto em março deste ano, em São João de Meriti.





As ações fazem parte de um trabalho para desarticular quadrilhas que atuam de forma recorrente no roubo de mercadorias na região. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O suspeito pertence ao mesmo grupo de um homem de 19 anos, encontrado na última sexta-feira (28). Com as duas prisões, a equipe policial tenta localizar o terceiro integrante identificado, que segue foragido.As ações fazem parte de um trabalho para desarticular quadrilhas que atuam de forma recorrente no roubo de mercadorias na região. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral