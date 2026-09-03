Renatinho foi localizado e preso por policiais civis no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo - Divulgação PCRJ

Renatinho foi localizado e preso por policiais civis no bairro Nova Cidade, em São GonçaloDivulgação PCRJ

Publicado 03/09/2026 15:09

Rio - Um homem apontado como o número 2 na hierarquia e atual responsável pelo tráfico de drogas no Morro do Palácio, em Niterói, foi preso na noite desta quarta-feira (2), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A polícia encontrou Renato Santana de Almeida, conhecido como "Renatinho", na Rua Tales Andrade, no bairro Nova Cidade.

Segundo as investigações, o chefe do tráfico no Morro do Palácio é Anderson de Souza Leite, o "Bozo". A prisão do suspeito ocorreu após ações de inteligência e diligências realizadas por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas de Niterói e São Gonçalo (DRFC- NSG). Ele foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis.



Contra Renato, havia três mandados de prisão em aberto polos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Renato. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral