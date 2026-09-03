Niterói: ocorrência foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM Divulgação/PMERJ
A ocorrência foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), durante patrulhamento na Travessa Zezé, na comunidade. Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram um grupo de homens em uma área apontada pela corporação como ponto de venda de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram em direção a uma região de difícil acesso. Durante as buscas pelo terreno, os agentes localizaram e prenderam um homem de 24 anos.
Drogas e arma foram apreendidas
O homem preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.
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