Niterói: ocorrência foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM Divulgação/PMERJ

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Leonardo Soares
Niterói - Um homem de 24 anos foi preso na terça-feira (1º), no Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói, com uma pistola calibre 9 mm, seis munições, 55 porções de drogas e R$ 200 em dinheiro.

A ocorrência foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), durante patrulhamento na Travessa Zezé, na comunidade. Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram um grupo de homens em uma área apontada pela corporação como ponto de venda de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram em direção a uma região de difícil acesso. Durante as buscas pelo terreno, os agentes localizaram e prenderam um homem de 24 anos.

Drogas e arma foram apreendidas
Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola Llama calibre 9 mm e seis munições do mesmo calibre. Também foram encontradas 55 porções de entorpecentes, sendo: 25 pedras de crack; 15 invólucros de maconha; 15 pinos de cocaína. Além das drogas e da arma, os agentes apreenderam R$ 200 em espécie.

O homem preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.