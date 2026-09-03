Niterói: cidade é uma das lideres em furto de cabos de energia - Reprodução/Internet

Niterói: cidade é uma das lideres em furto de cabos de energiaReprodução/Internet

Publicado 03/09/2026 10:10





Segundo a Enel, as ocorrências afetaram cerca de 300 clientes. Além de Niterói e Maricá, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Rio das Ostras, Itaperuna, Petrópolis e Iguaba Grande aparecem entre os municípios com maior número de registros. A quantidade de cabos furtados seria suficiente para cobrir uma extensão semelhante à orla de Copacabana.



Tentativa de furto deixa prédio sem energia em São Domingos

Niterói - As cidades de Niterói e Maricá estão entre os municípios com maior número de furtos de cabos na área de concessão da Enel Rio , segundo a distribuidora. Nos primeiros meses de 2026, aproximadamente quatro quilômetros de cabos foram furtados em vias públicas nas 66 cidades atendidas pela empresa no estado.Segundo a Enel, as ocorrências afetaram cerca de 300 clientes. Além de Niterói e Maricá, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Rio das Ostras, Itaperuna, Petrópolis e Iguaba Grande aparecem entre os municípios com maior número de registros. A quantidade de cabos furtados seria suficiente para cobrir uma extensão semelhante à orla de Copacabana.

Um dos casos mais graves registrados nesta semana ocorreu em Niterói. Uma tentativa de furto de cabos provocou a interrupção do fornecimento de energia em um prédio de 16 andares na Rua Andrade Neves, em São Domingos.



O cabo responsável pelo abastecimento do condomínio foi parcialmente rompido, deixando 44 apartamentos sem energia por 20 horas e 10 minutos. O fornecimento foi interrompido por volta das 2h20 e restabelecido às 22h30 da terça-feira. Segundo o zelador Carlos Eduardo Santana, inicialmente, os moradores acreditaram que se tratava de uma queda comum de energia. “Por volta das 2h20, notei que o ventilador, que girava normalmente, ficou lento. Percebi então que a energia estava em meia fase. Como o bairro costuma ter quedas de luz, achei que fosse algo comum e que voltaria durante a madrugada”, contou.



Durante a manhã, uma equipe da Enel foi até o condomínio para verificar o problema. Na tentativa de restabelecer o fornecimento, houve uma explosão em equipamentos localizados na área externa. “Quando a equipe fez a ligação, houve um estrondo tanto no poste quanto no transformador dentro do condomínio. O técnico percebeu que havia algo errado e foi verificar o tampão onde ficam os cabos submersos que levam a energia ao condomínio”, relatou o zelador.



Durante a vistoria, os técnicos encontraram uma tesoura cravada em um dos fios dentro da estrutura subterrânea. O cabo estava parcialmente rompido e já havia provocado um pequeno curto-circuito.



Segundo a concessionária, o episódio foi identificado como uma tentativa de furto do cabeamento, que contém cobre. Como o reparo exigia uma equipe especializada, outros profissionais da Enel precisaram ser acionados.



Moradores ficaram sem elevador



Durante o período sem energia, os moradores também ficaram sem o elevador. Como o prédio possui 16 andares, os residentes precisaram utilizar as escadas para entrar ou sair dos apartamentos. A situação foi especialmente difícil para moradores com mobilidade reduzida e problemas de saúde.



A Enel Rio informou que vem adotando medidas para combater os furtos e diminuir os impactos das ocorrências sobre os consumidores. Entre as estratégias está a substituição de cabos por materiais que mantêm os mesmos padrões de qualidade e segurança, mas possuem menor valor comercial e, consequentemente, são menos atrativos para criminosos.



A concessionária não informou quantos metros de cabos foram furtados especificamente em Niterói ou Maricá.