Niterói: cidade é uma das lideres em furto de cabos de energiaReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - As cidades de Niterói e Maricá estão entre os municípios com maior número de furtos de cabos na área de concessão da Enel Rio, segundo a distribuidora. Nos primeiros meses de 2026, aproximadamente quatro quilômetros de cabos foram furtados em vias públicas nas 66 cidades atendidas pela empresa no estado.

Segundo a Enel, as ocorrências afetaram cerca de 300 clientes. Além de Niterói e Maricá, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Rio das Ostras, Itaperuna, Petrópolis e Iguaba Grande aparecem entre os municípios com maior número de registros. A quantidade de cabos furtados seria suficiente para cobrir uma extensão semelhante à orla de Copacabana.

Tentativa de furto deixa prédio sem energia em São Domingos
Um dos casos mais graves registrados nesta semana ocorreu em Niterói. Uma tentativa de furto de cabos provocou a interrupção do fornecimento de energia em um prédio de 16 andares na Rua Andrade Neves, em São Domingos.

O cabo responsável pelo abastecimento do condomínio foi parcialmente rompido, deixando 44 apartamentos sem energia por 20 horas e 10 minutos. O fornecimento foi interrompido por volta das 2h20 e restabelecido às 22h30 da terça-feira. Segundo o zelador Carlos Eduardo Santana, inicialmente, os moradores acreditaram que se tratava de uma queda comum de energia. “Por volta das 2h20, notei que o ventilador, que girava normalmente, ficou lento. Percebi então que a energia estava em meia fase. Como o bairro costuma ter quedas de luz, achei que fosse algo comum e que voltaria durante a madrugada”, contou.

Durante a manhã, uma equipe da Enel foi até o condomínio para verificar o problema. Na tentativa de restabelecer o fornecimento, houve uma explosão em equipamentos localizados na área externa. “Quando a equipe fez a ligação, houve um estrondo tanto no poste quanto no transformador dentro do condomínio. O técnico percebeu que havia algo errado e foi verificar o tampão onde ficam os cabos submersos que levam a energia ao condomínio”, relatou o zelador.

Durante a vistoria, os técnicos encontraram uma tesoura cravada em um dos fios dentro da estrutura subterrânea. O cabo estava parcialmente rompido e já havia provocado um pequeno curto-circuito.

Segundo a concessionária, o episódio foi identificado como uma tentativa de furto do cabeamento, que contém cobre. Como o reparo exigia uma equipe especializada, outros profissionais da Enel precisaram ser acionados.

Moradores ficaram sem elevador
Durante o período sem energia, os moradores também ficaram sem o elevador. Como o prédio possui 16 andares, os residentes precisaram utilizar as escadas para entrar ou sair dos apartamentos. A situação foi especialmente difícil para moradores com mobilidade reduzida e problemas de saúde.

A Enel Rio informou que vem adotando medidas para combater os furtos e diminuir os impactos das ocorrências sobre os consumidores. Entre as estratégias está a substituição de cabos por materiais que mantêm os mesmos padrões de qualidade e segurança, mas possuem menor valor comercial e, consequentemente, são menos atrativos para criminosos.

A concessionária não informou quantos metros de cabos foram furtados especificamente em Niterói ou Maricá.