Niterói: Carioca será homenageado com Medalha na Câmara Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Carioca será homenageado com Medalha na Câmara MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 15:24

Niterói - O humorista é locutor Márvio Lúcio, mais conhecido como o Carioca do Pânico, recebe, nesta sexta-feira (4), às 16h, a Medalha do Mérito Dr. João Clemente Pereira, a maior comenda do Legislativo de Niterói.



A iniciativa é da vereadora Fernanda Louback (PL), que está em seu primeiro mandato na Câmara de Niterói e decidiu homenagear o artista pela carreira de mais de 20 anos.



A solenidade será realizada no plenário da Casa, localizado na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, no Centro do município.



Serviço



Entrega da Medalha Dr. João Clemente Pereira ao humorista Carioca (Pânico)

Data: 4 de setembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 16h

Endereço: Câmara de Niterói - plenário (Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625. Centro. Niterói.