Niterói: Carioca será homenageado com Medalha na Câmara MunicipalDivulgação/Ascom
A iniciativa é da vereadora Fernanda Louback (PL), que está em seu primeiro mandato na Câmara de Niterói e decidiu homenagear o artista pela carreira de mais de 20 anos.
A solenidade será realizada no plenário da Casa, localizado na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, no Centro do município.
Data: 4 de setembro de 2026 (sexta-feira)
Horário: 16h
Endereço: Câmara de Niterói - plenário (Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625. Centro. Niterói.
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