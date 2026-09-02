Niterói: entre as medidas previstas está a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, após a cessão do espaço pelo Governo do Estado - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: entre as medidas previstas está a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, após a cessão do espaço pelo Governo do EstadoClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 02/09/2026 15:13





O prefeito



“Estamos trabalhando há alguns meses para que, quando esse fenômeno chegar, Niterói esteja preparada para cuidar da cidade, reduzir ao máximo os transtornos e, sobretudo, proteger a vida dos niteroienses. O grupo de trabalho está constituído, os planos estão sendo entregues e todas as áreas da Prefeitura estão atuando de forma integrada”, afirmou o prefeito.



O trabalho é coordenado pela vice-prefeita e secretária municipal do Clima, Isabel Swan, com a participação da Defesa Civil e das áreas Executiva, Educação, Saúde, Conservação, Trânsito, Assistência Social e Segurança. Os órgãos municipais elaboraram planos setoriais seguindo as mesmas diretrizes de prevenção, preparação e resposta. “Precisamos preparar cada vez mais Niterói para fenômenos climáticos mais intensos. Temos uma Defesa Civil que é referência no país e seguimos trabalhando para garantir uma cidade mais segura e preparada”, acrescentou a vice-prefeita, Isabel Swan.



Nos últimos anos, Niterói vem ampliando os investimentos em infraestrutura e prevenção, com obras de contenção de encostas e intervenções de macrodrenagem em diferentes regiões da cidade, como Charitas, Barreto, Engenhoca e Região Oceânica. Entre as medidas previstas está a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, após a cessão do espaço pelo Governo do Estado. A estrutura deverá contribuir para o sistema de drenagem da região do Largo do Marrão e da Avenida Roberto Silveira.



O plano municipal também busca fortalecer a capacidade de resposta do poder público, organizar a atuação conjunta das equipes e definir procedimentos para os diferentes cenários associados ao El Niño. O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, destacou que o plano permite antecipar riscos, organizar a atuação das equipes e acelerar a resposta do poder público diante de situações de emergência. “Estamos trabalhando de forma preventiva e integrada, com a criação de protocolos definidos para diferentes cenários. O objetivo é acompanhar as condições meteorológicas, mobilizar rapidamente as equipes e orientar a população sempre que necessário. Essa preparação é fundamental para reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos que podemos ter nos próximos meses”, afirmou o secretário.



A Defesa Civil conta com um Centro de Monitoramento e Operações que acompanha, permanentemente, as condições meteorológicas e divulga informes sempre que necessário. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.



Estágios Niterói – A Prefeitura avançou na preparação do Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. O documento estabelece uma atuação integrada entre diferentes áreas do governo para prevenir riscos, reduzir possíveis transtornos e proteger a população diante da previsão de fenômenos climáticos mais intensos durante a primavera e o verão.O prefeito Rodrigo Neves destacou que a cidade poderá enfrentar ventos fortes, chuvas intensas e períodos de calor extremo nos próximos meses. Segundo ele, a ventania atípica registrada recentemente no município reforça a necessidade de manter as equipes mobilizadas.“Estamos trabalhando há alguns meses para que, quando esse fenômeno chegar, Niterói esteja preparada para cuidar da cidade, reduzir ao máximo os transtornos e, sobretudo, proteger a vida dos niteroienses. O grupo de trabalho está constituído, os planos estão sendo entregues e todas as áreas da Prefeitura estão atuando de forma integrada”, afirmou o prefeito.O trabalho é coordenado pela vice-prefeita e secretária municipal do Clima, Isabel Swan, com a participação da Defesa Civil e das áreas Executiva, Educação, Saúde, Conservação, Trânsito, Assistência Social e Segurança. Os órgãos municipais elaboraram planos setoriais seguindo as mesmas diretrizes de prevenção, preparação e resposta. “Precisamos preparar cada vez mais Niterói para fenômenos climáticos mais intensos. Temos uma Defesa Civil que é referência no país e seguimos trabalhando para garantir uma cidade mais segura e preparada”, acrescentou a vice-prefeita, Isabel Swan.Nos últimos anos, Niterói vem ampliando os investimentos em infraestrutura e prevenção, com obras de contenção de encostas e intervenções de macrodrenagem em diferentes regiões da cidade, como Charitas, Barreto, Engenhoca e Região Oceânica. Entre as medidas previstas está a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, após a cessão do espaço pelo Governo do Estado. A estrutura deverá contribuir para o sistema de drenagem da região do Largo do Marrão e da Avenida Roberto Silveira.O plano municipal também busca fortalecer a capacidade de resposta do poder público, organizar a atuação conjunta das equipes e definir procedimentos para os diferentes cenários associados ao El Niño. O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, destacou que o plano permite antecipar riscos, organizar a atuação das equipes e acelerar a resposta do poder público diante de situações de emergência. “Estamos trabalhando de forma preventiva e integrada, com a criação de protocolos definidos para diferentes cenários. O objetivo é acompanhar as condições meteorológicas, mobilizar rapidamente as equipes e orientar a população sempre que necessário. Essa preparação é fundamental para reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos que podemos ter nos próximos meses”, afirmou o secretário.A Defesa Civil conta com um Centro de Monitoramento e Operações que acompanha, permanentemente, as condições meteorológicas e divulga informes sempre que necessário. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.

A Defesa Civil trabalha com quatro estágios operacionais: Vigilância (normal), Atenção, Alerta e Alerta Máximo, que se referem às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pela Defesa Civil, órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.