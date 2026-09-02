Niterói: Paulo Betti abre o 19º Niterói em Cena - Festival Internacional de Teatro com apresentação no MunicipalDivulgação/Ascom
O Niterói em Cena deu seus primeiros passos em 2008 como um festival de esquetes. Hoje, dezoito edições consecutivas depois, já recebeu grandes nomes das artes cênicas do país, conquistando reconhecimento como um dos mais relevantes festivais de artes cênicas do Brasil.
Rodada de Negócios
Pelo segundo ano consecutivo, o Niterói em Cena promoverá uma rodada de negócios (dia 20/09, das 9h30 às 19h) com o intuito de conectar artistas, produtores culturais, curadores de festivais de teatro e programadores de salas de espetáculos, públicos e privados. Será novamente uma grande oportunidade para geração de novos negócios, empregos, início de projetos e parcerias. As inscrições serão via formulário eletrônico disponibilizado no site www.niteroiemcena.com.br.
Todas as atrações do 19° Niterói em Cena são gratuitas, mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. Nos espetáculos da Mostra Peças haverá distribuição de senhas, sempre duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Para assistir às sessões da Mostra Estudantil e da Mostra Cenas Curtas, basta se dirigir ao local da apresentação desejada. Para estas Mostras, não será necessário retirar ingressos na bilheteria. A entrada do público estará condicionada à lotação do espaço.
PROGRAMAÇÃO POR DIA
Dia 11 de setembro, sexta-feira
Mostra Peças (Autobiografia Autorizada | Rio de Janeiro/RJ)
Aos 73 anos, Paulo Betti transforma sua trajetória em um espetáculo que une memória, humor e emoção. Filho de uma camponesa analfabeta, mãe de 15 filhos, e de um pai esquizofrênico, o ator revisita a infância e a adolescência vividas em um ambiente rural, marcado por adversidades e poesia. No palco, interpreta pais, avós e outros personagens de sua própria vida, revelando as experiências que moldaram sua formação e sua arte. Um mergulho afetivo e divertido nas memórias que o prepararam para contar sua história.
Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro
Horário: 20h
Classificação: 10 anos
Duração: 80 minutos
Dia 12 de setembro, sábado
Mostra Peças (Palimpsesto | Cia de Ballet da Cidade de Niterói | Niterói-RJ)
“PALIMPSESTO” é um encontro de corpos, memórias e imaginários em constante transformação. O espetáculo reúne quatro criações autorais de bailarinos da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, que exploram, por diferentes perspectivas, a travessia, o feminino, a passagem do tempo e a ancestralidade. Em cena, as obras se entrelaçam como camadas de uma mesma escrita: marcas que permanecem, se transformam e ganham novos sentidos a cada gesto. Com direção geral da CBCN, o espetáculo celebra a força da dança contemporânea brasileira e a potência de artistas que criam a partir do próprio corpo e de suas experiências.
Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro
Horário: 20h
Classificação: livre
Duração: 50 minutos
Dia 13 de setembro, domingo
Mostra Peças (Piquenique | Rio de Janeiro-RJ)
Dona do seu nariz, a cozinheira Greta sai pelo mundo para recuperar seus quitutes e comidas deliciosas,mas acaba encontrando, em uma cidade, um mundo de crueldades. Com sua inteligência e astúcia, Greta resolve não apenas o seu problema, mas também ajuda todos que estão à sua volta.
Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro
Horário: 16h
Classificação Livre
Duração: 50 minutos
Dias 15, 16 e 17 de setembro, terça, quarta e quinta-feira
Mostra Estudantil
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - Fonseca
Horário: 10h (turno manhã) e 14h (turno tarde)
Classificação: livre
Duração: 2h30 (cada turno)
Dia 18 de setembro, sexta-feira
Mostra Peças (Antes do Tempo Existir | Outra Margem | São Paulo-SP)
Espetáculo performático que propõe uma experiência com o público sobre o tempo da existência. Pautado pelo conhecimento ancestral dos povos originários sobre mito e tempo, o ponto de vista do animal, do vento, da floresta e dos corpos indígenas se relacionam, na obra, com o tempo da colonialidade.
Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí
Horário: 20h
Classificação: livre
Duração: 65 minutos
Dia 19 de setembro, sábado
Mostra Rua (Keuning | Djiboome Casa | Senegal)
Espetáculo de dança com máscaras ancestrais que celebra a riqueza das tradições culturais da Casamance, no sul do Senegal. Criado pela Companhia Djiboome Casa, referência na dança patrimonial e no balé senegalês, o espetáculo mergulha na cultura Diola por meio de ritmos, sonoridades, danças e máscaras. Em cena, ritos e rituais do cotidiano revelam a força de uma tradição ancestral que permanece viva e se reinventa no presente.
Local: Largo da Batalha
Horário: 11h
Classificação: livre
Duração: 60 minutos
Caruru (confraternização)
Local: Jardim do Centro de Artes UFF
Horário: 13h às 19h
Mostra Rua (Keuning | Djiboome Casa | Senegal)
Espetáculo de dança com máscaras ancestrais que celebra a riqueza das tradições culturais da Casamance, no sul do Senegal. Criado pela Companhia Djiboome Casa, referência na dança patrimonial e no balé senegalês, o espetáculo mergulha na cultura Diola por meio de ritmos, sonoridades, danças e máscaras. Em cena, ritos e rituais do cotidiano revelam a força de uma tradição ancestral que permanece viva e se reinventa no presente.
Local: Campo de São Bento
Horário: 11h
Classificação: livre
Duração: 60 minutos
Local: consultar o site
Horário: 9h30 às 19h
Mostra Peças (Amêsa ou a Canção do Desespero | Elinga-Teatro | Angola)
O drama, escrito em 1991, revela a dualidade da condição humana e a oscilação entre o otimismo e o pessimismo. A trama acompanha o processo que levou da luta de libertação anticolonial até o conturbado período da independência de Angola. Em cena, acompanhamos a realidade e os conflitos da mulher Amêsa. Segundo Luciana Éboli, ela simboliza a própria nação angolana. Amêsa sofre ao ver o país destruído por conflitos internos. A personagem vive na tênue linha divisória entre a esperança e a desesperança. Uma obra marcante sobre os dilemas de um povo.
Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro
Horário: 20h
Classificação: 12 anos
Duração: 45 minutos
Mostra Cenas Curtas (seis cenas)
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - Fonseca
Horário: das 20h às 22h30
Classificação: livre
Dia 25 de setembro, sexta-feira
Mostra Peças (Da Janela, o Mar | Theatrum Mundi | Maricá-RJ)
Através de uma narrativa poética e visualmente impactante, o espetáculo mergulha na psique infantil, levando o público a uma jornada emocional e reflexiva. A obra discute questões como a superproteção, os comportamentos neuroatípicos e a transição para a vida adulta. O espetáculo ressalta a importância de abrir-se para o mundo e a necessidade de se comunicar para evitar os danos do isolamento social involuntário.
Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí
Horário: 14h
Classificação: livre
Duração: 50 minutos
Mostra Peças (Helver’s Night | Lado Meskhishvili State Professional Drama Theatre | Geórgia)
Ambientada na Europa dos anos 1930, A Noite de Helver transcorre em uma única noite num cômodo claustrofóbico. Carla e o jovem vulnerável Helver dependem um do outro para sobreviver. Quando ele volta ferido de uma violenta manifestação política, a frágil segurança do lar desmorona. Enquanto a histeria e o fascismo crescem nas ruas, o medo e a ideologia infiltram-se no espaço íntimo. Com foco psicológico intenso, o drama funciona como um alerta sobre cumplicidade, a facilidade com que a fragilidade é explorada e como vidas comuns são tragadas pela brutalidade coletiva.
Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro
Horário: 20h
Classificação: 16 anos
Duração: 70 minutos
Dia 26 de setembro, sábado
Mostra Rua (Soy Loco Por Ti AMÉRICAS | México, Colômbia, Paraguai)
O espetáculo reúne doze coletivos de seis países em uma celebração plural da América Latina, suas histórias, culturas e personagens. Entre diferentes idiomas, musicalidades e identidades, o espetáculo constrói uma visão poética de um continente unido por seus sonhos e contradições. Inspirado em “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano, e no ideal de integração latino-americana, a obra transforma o palco em território de encontro, memória e resistência. Uma jornada em busca de uma utopia que, embora nunca seja alcançada, nos impulsiona a caminhar.
Local: Quadra do Caniçal - Rua 412 - Cafubá
Horário: 11h
Classificação: livre
Duração: 60 minutos
Mostra Peças (Neva | Armazém Companhia de Teatro | Rio de Janeiro-RJ)
A peça se passa em São Petersburgo, então capital do Império Russo, em um dia de 1905. Não em um dia qualquer, mas em 9 de janeiro de 1905, no dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes que marchavam para entregar uma petição ao Czar, pedindo melhores condições de trabalho nas fábricas, foram fuzilados pela Guarda Imperial. A ação de NEVA, no entanto, se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar "O Jardim das Cerejeiras", acabam, meio sem querer, se abrigando do massacre que acontece nas ruas e que será o estopim da revolução que acontecerá posteriormente no país.
Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí
Horário: 20h
Classificação: 14 anos
Duração: 75 minutos
Dia 27 de setembro, domingo
Mostra Rua (Inka Clown Show | Cia Circo Rebote | Peru) + Festa para as Crianças
Um palhaço latinoamericano vem mostrar o que traz na sua maleta: uma porção de surpresas que garantem o riso e a diversão. Tudo acompanhado de acrobacias, equilibrismo, truques e muita música. É um espetáculo envolvente e repleto de ternura, graça e beleza sendo, ao mesmo tempo, cômico e delicado. Uma obra poética, que traz em sua essência a expressão cultural do teatro de rua latino.
Local: Praça João Saldanha (Santa Bárbara)
Horário: 11h
Classificação: livre
Duração: 40 minutos
Mostra Peças (Doce Árido | Juiz de Fora-MG)
Um pedido vindo do estrangeiro transforma a produção artesanal de doce de leite em uma corrida contra o relógio. Para agarrar esta oportunidade única de mudar de vida, o maior obstáculo destas três gerações de mulheres não é apenas o tempo, mas o passado.
Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí
Horário: 20h
Classificação: 14 anos
Duração: 90 minutos
Site - www.niteroiemcena.com.br
Rede social - https://www.instagram.com/niteroiemcena/
Ficha técnica
Diretor-geral: Fabio Fortes
Diretora de produção: Vivian Sobrino
Produtores: Fagner Emerich, Karine Ferrari, Letícia Marinho, Notreve Monteiro, Thaynná Curcino
Coordenador técnico: Thomás Baldan
Coordenadora de acessibilidade: Graciela Pozzobon
Professores (cursos de teatro): Fagner Emerick e Sylvio Moura
Coordenação administrativo-financeira: Realize Cultura
Iluminador: Palito
Designer gráfico: Dan Curumim e Jordan Cardoso
Editor de vídeos: Gabe Crelier e Nick Simonassi
Desenvolvedor site: Moreno Almeida
Fotógrafos: Miguel Moura e Amanda Respicio
Filmakers: Nick Simonassi e Len’s Cub Filmes
Social media: Gabe Crelier
Assessor de imprensa: Carlos Pinho
Realização: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro
Patrocínio: Secretaria Municipal das Culturas de Niterói
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