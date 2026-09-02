Niterói: Paulo Betti abre o 19º Niterói em Cena - Festival Internacional de Teatro com apresentação no Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Paulo Betti abre o 19º Niterói em Cena - Festival Internacional de Teatro com apresentação no MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 09:41

Niterói - Um dos maiores eventos de artes cênicas da América Latina, o Niterói em Cena - Festival Internacional de Teatro chega à sua 19ª edição reafirmando a sua jornada de democratização da cultura, formação e valorização de artistas locais e integração com produções nacionais e internacionais. Entre os dias 11 e 27 de setembro, a Cidade Sorriso será ocupada por uma extensa e diversa programação totalmente gratuita.





O Niterói em Cena deu seus primeiros passos em 2008 como um festival de esquetes. Hoje, dezoito edições consecutivas depois, já recebeu grandes nomes das artes cênicas do país, conquistando reconhecimento como um dos mais relevantes festivais de artes cênicas do Brasil. A abertura, no dia 11, será no Theatro Municipal de Niterói, às 20h, com Paulo Betti na aclamada peça “Autobiografia Autorizada”. A partir daí, desfilarão atrações de teatro de rua (do Senegal, do México, da Colômbia, do Paraguai e do Peru), a Mostra Estudantil (com 78 cenas) e a Mostra Cenas Curtas (com 15 cenas). Haverá também uma rodada de negócios. O 19° Niterói em Cena foi contemplado no Edital Fomenta Festival 2024, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e patrocinado pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói. Mais informações no site www.niteroiemcena.com.br O Niterói em Cena deu seus primeiros passos em 2008 como um festival de esquetes. Hoje, dezoito edições consecutivas depois, já recebeu grandes nomes das artes cênicas do país, conquistando reconhecimento como um dos mais relevantes festivais de artes cênicas do Brasil.

Na Mostra Peças, além da abertura com o monólogo “Autobiografia Autorizada”, estrelado por Paulo Betti, estarão em cartaz os espetáculos “Palimpsesto” (Cia de Ballet da Cidade de Niterói-RJ); “Piquenique” (Rio de Janeiro-RJ); “Antes do Tempo Existir” (Outra Margem, São Paulo-SP); “Amêsa ou a Canção do Desespero” (Elinga-Teatro, Angola); “Da Janela, o Mar” (Theatrum Mundi, Maricá-RJ); “Helver’s Night” (Lado Meskhishvili State Professional Drama Theatre, Geórgia); “Neva” (Armazém Companhia de Teatro, Rio de Janeiro-RJ); “Doce Árido” (Juiz de Fora-MG). Na Mostra Rua, “Keuning” (Djiboome Casa, Senegal); “Soy Loco Por Ti AMÉRICAS” (México, Colômbia, Paraguai) e “Inka Clown Show” (Cia Circo Rebote, Peru).

O 19° Niterói em Cena também contará com a Mostra Estudantil, de 15 a 17 de setembro, no Centro Cultural Cauby Peixoto, voltada para alunos de escolas da rede pública e privada de ensino regular, além de cursos livres de teatro. De abrangência estadual, será composta por 78 peças curtas de até 8 minutos, divididas em seis turnos de apresentação. O principal objetivo da mostra é estimular a prática da linguagem teatral, oferecendo um espaço de representação com estrutura cênica profissional para jovens iniciantes e amadores, viabilizando experiências artísticas memoráveis para os envolvidos. Ainda no Centro Cultural Cauby Peixoto, o evento recebe a Mostra Cenas Curtas, de 22 a 24 de setembro. Composta por 15 peças curtas entre 10 e 18 minutos, reúne artistas de diferentes partes do país para incentivar e apresentar a pluralidade de linguagens, diversidade temática e representatividade regional, de gênero e de raça.





Rodada de Negócios



Pelo segundo ano consecutivo, o Niterói em Cena promoverá uma rodada de negócios (dia 20/09, das 9h30 às 19h) com o intuito de conectar artistas, produtores culturais, curadores de festivais de teatro e programadores de salas de espetáculos, públicos e privados. Será novamente uma grande oportunidade para geração de novos negócios, empregos, início de projetos e parcerias. As inscrições serão via formulário eletrônico disponibilizado no site “Produzir um festival de artes por 19 edições consecutivas me faz, definitivamente, uma pessoa mais feliz. Mas, em 2026, vivi um momento que me tornou especialmente radiante: conseguimos financiamento europeu para trazer o teatro africano para o Brasil. Senegaleses e angolanos estarão conosco, em Niterói, apresentando sua arte e revelando ao público brasileiro a riqueza de suas culturas, que também ajudam a revelar e celebrar nossas próprias raízes. E fazer isso com o apoio e o financiamento de países europeus é algo muito simbólico e especial. É bom demais!” , contou Fabio Fortes.Pelo segundo ano consecutivo, o Niterói em Cena promoverá uma rodada de negócios (dia 20/09, das 9h30 às 19h) com o intuito de conectar artistas, produtores culturais, curadores de festivais de teatro e programadores de salas de espetáculos, públicos e privados. Será novamente uma grande oportunidade para geração de novos negócios, empregos, início de projetos e parcerias. As inscrições serão via formulário eletrônico disponibilizado no site www.niteroiemcena.com.br

Retirada de ingressos



Todas as atrações do 19° Niterói em Cena são gratuitas, mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. Nos espetáculos da Mostra Peças haverá distribuição de senhas, sempre duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Para assistir às sessões da Mostra Estudantil e da Mostra Cenas Curtas, basta se dirigir ao local da apresentação desejada. Para estas Mostras, não será necessário retirar ingressos na bilheteria. A entrada do público estará condicionada à lotação do espaço.



PROGRAMAÇÃO POR DIA



Dia 11 de setembro, sexta-feira



Mostra Peças (Autobiografia Autorizada | Rio de Janeiro/RJ)



Aos 73 anos, Paulo Betti transforma sua trajetória em um espetáculo que une memória, humor e emoção. Filho de uma camponesa analfabeta, mãe de 15 filhos, e de um pai esquizofrênico, o ator revisita a infância e a adolescência vividas em um ambiente rural, marcado por adversidades e poesia. No palco, interpreta pais, avós e outros personagens de sua própria vida, revelando as experiências que moldaram sua formação e sua arte. Um mergulho afetivo e divertido nas memórias que o prepararam para contar sua história.



Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro



Horário: 20h



Classificação: 10 anos



Duração: 80 minutos







Dia 12 de setembro, sábado



Mostra Peças (Palimpsesto | Cia de Ballet da Cidade de Niterói | Niterói-RJ)



“PALIMPSESTO” é um encontro de corpos, memórias e imaginários em constante transformação. O espetáculo reúne quatro criações autorais de bailarinos da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, que exploram, por diferentes perspectivas, a travessia, o feminino, a passagem do tempo e a ancestralidade. Em cena, as obras se entrelaçam como camadas de uma mesma escrita: marcas que permanecem, se transformam e ganham novos sentidos a cada gesto. Com direção geral da CBCN, o espetáculo celebra a força da dança contemporânea brasileira e a potência de artistas que criam a partir do próprio corpo e de suas experiências.



Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro



Horário: 20h



Classificação: livre



Duração: 50 minutos





Dia 13 de setembro, domingo



Mostra Peças (Piquenique | Rio de Janeiro-RJ)



Dona do seu nariz, a cozinheira Greta sai pelo mundo para recuperar seus quitutes e comidas deliciosas,mas acaba encontrando, em uma cidade, um mundo de crueldades. Com sua inteligência e astúcia, Greta resolve não apenas o seu problema, mas também ajuda todos que estão à sua volta.



Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro



Horário: 16h



Classificação Livre



Duração: 50 minutos





Dias 15, 16 e 17 de setembro, terça, quarta e quinta-feira



Mostra Estudantil



Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - Fonseca



Horário: 10h (turno manhã) e 14h (turno tarde)



Classificação: livre



Duração: 2h30 (cada turno)





Dia 18 de setembro, sexta-feira



Mostra Peças (Antes do Tempo Existir | Outra Margem | São Paulo-SP)



Espetáculo performático que propõe uma experiência com o público sobre o tempo da existência. Pautado pelo conhecimento ancestral dos povos originários sobre mito e tempo, o ponto de vista do animal, do vento, da floresta e dos corpos indígenas se relacionam, na obra, com o tempo da colonialidade.



Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí



Horário: 20h



Classificação: livre



Duração: 65 minutos





Dia 19 de setembro, sábado



Mostra Rua (Keuning | Djiboome Casa | Senegal)



Espetáculo de dança com máscaras ancestrais que celebra a riqueza das tradições culturais da Casamance, no sul do Senegal. Criado pela Companhia Djiboome Casa, referência na dança patrimonial e no balé senegalês, o espetáculo mergulha na cultura Diola por meio de ritmos, sonoridades, danças e máscaras. Em cena, ritos e rituais do cotidiano revelam a força de uma tradição ancestral que permanece viva e se reinventa no presente.



Local: Largo da Batalha



Horário: 11h



Classificação: livre



Duração: 60 minutos





Caruru (confraternização)

Local: Jardim do Centro de Artes UFF

Horário: 13h às 19h





Dia 20 de setembro, domingo



Mostra Rua (Keuning | Djiboome Casa | Senegal)



Espetáculo de dança com máscaras ancestrais que celebra a riqueza das tradições culturais da Casamance, no sul do Senegal. Criado pela Companhia Djiboome Casa, referência na dança patrimonial e no balé senegalês, o espetáculo mergulha na cultura Diola por meio de ritmos, sonoridades, danças e máscaras. Em cena, ritos e rituais do cotidiano revelam a força de uma tradição ancestral que permanece viva e se reinventa no presente.



Local: Campo de São Bento



Horário: 11h



Classificação: livre



Duração: 60 minutos





Rodada de Negócios



Local: consultar o site



Horário: 9h30 às 19h



Mostra Peças (Amêsa ou a Canção do Desespero | Elinga-Teatro | Angola)



O drama, escrito em 1991, revela a dualidade da condição humana e a oscilação entre o otimismo e o pessimismo. A trama acompanha o processo que levou da luta de libertação anticolonial até o conturbado período da independência de Angola. Em cena, acompanhamos a realidade e os conflitos da mulher Amêsa. Segundo Luciana Éboli, ela simboliza a própria nação angolana. Amêsa sofre ao ver o país destruído por conflitos internos. A personagem vive na tênue linha divisória entre a esperança e a desesperança. Uma obra marcante sobre os dilemas de um povo.



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro



Horário: 20h



Classificação: 12 anos



Duração: 45 minutos









Mostra Cenas Curtas (seis cenas)



Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - Fonseca



Horário: das 20h às 22h30



Classificação: livre





Dia 25 de setembro, sexta-feira





Mostra Peças (Da Janela, o Mar | Theatrum Mundi | Maricá-RJ)



Através de uma narrativa poética e visualmente impactante, o espetáculo mergulha na psique infantil, levando o público a uma jornada emocional e reflexiva. A obra discute questões como a superproteção, os comportamentos neuroatípicos e a transição para a vida adulta. O espetáculo ressalta a importância de abrir-se para o mundo e a necessidade de se comunicar para evitar os danos do isolamento social involuntário.



Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí



Horário: 14h



Classificação: livre



Duração: 50 minutos





Mostra Peças (Helver’s Night | Lado Meskhishvili State Professional Drama Theatre | Geórgia)



Ambientada na Europa dos anos 1930, A Noite de Helver transcorre em uma única noite num cômodo claustrofóbico. Carla e o jovem vulnerável Helver dependem um do outro para sobreviver. Quando ele volta ferido de uma violenta manifestação política, a frágil segurança do lar desmorona. Enquanto a histeria e o fascismo crescem nas ruas, o medo e a ideologia infiltram-se no espaço íntimo. Com foco psicológico intenso, o drama funciona como um alerta sobre cumplicidade, a facilidade com que a fragilidade é explorada e como vidas comuns são tragadas pela brutalidade coletiva.



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro



Horário: 20h



Classificação: 16 anos



Duração: 70 minutos





Dia 26 de setembro, sábado



Mostra Rua (Soy Loco Por Ti AMÉRICAS | México, Colômbia, Paraguai)



O espetáculo reúne doze coletivos de seis países em uma celebração plural da América Latina, suas histórias, culturas e personagens. Entre diferentes idiomas, musicalidades e identidades, o espetáculo constrói uma visão poética de um continente unido por seus sonhos e contradições. Inspirado em “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano, e no ideal de integração latino-americana, a obra transforma o palco em território de encontro, memória e resistência. Uma jornada em busca de uma utopia que, embora nunca seja alcançada, nos impulsiona a caminhar.



Local: Quadra do Caniçal - Rua 412 - Cafubá



Horário: 11h



Classificação: livre



Duração: 60 minutos





Mostra Peças (Neva | Armazém Companhia de Teatro | Rio de Janeiro-RJ)



A peça se passa em São Petersburgo, então capital do Império Russo, em um dia de 1905. Não em um dia qualquer, mas em 9 de janeiro de 1905, no dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes que marchavam para entregar uma petição ao Czar, pedindo melhores condições de trabalho nas fábricas, foram fuzilados pela Guarda Imperial. A ação de NEVA, no entanto, se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar "O Jardim das Cerejeiras", acabam, meio sem querer, se abrigando do massacre que acontece nas ruas e que será o estopim da revolução que acontecerá posteriormente no país.



Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí



Horário: 20h



Classificação: 14 anos



Duração: 75 minutos





Dia 27 de setembro, domingo







Mostra Rua (Inka Clown Show | Cia Circo Rebote | Peru) + Festa para as Crianças



Um palhaço latinoamericano vem mostrar o que traz na sua maleta: uma porção de surpresas que garantem o riso e a diversão. Tudo acompanhado de acrobacias, equilibrismo, truques e muita música. É um espetáculo envolvente e repleto de ternura, graça e beleza sendo, ao mesmo tempo, cômico e delicado. Uma obra poética, que traz em sua essência a expressão cultural do teatro de rua latino.



Local: Praça João Saldanha (Santa Bárbara)



Horário: 11h



Classificação: livre



Duração: 40 minutos





Mostra Peças (Doce Árido | Juiz de Fora-MG)



Um pedido vindo do estrangeiro transforma a produção artesanal de doce de leite em uma corrida contra o relógio. Para agarrar esta oportunidade única de mudar de vida, o maior obstáculo destas três gerações de mulheres não é apenas o tempo, mas o passado.



Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí



Horário: 20h



Classificação: 14 anos



Duração: 90 minutos



Site -



Rede social - Dias 22, 23 e 24 de setembro, terça, quarta e quinta-feiraMostra Cenas Curtas (seis cenas)Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - FonsecaHorário: das 20h às 22h30Classificação: livreDia 25 de setembro, sexta-feiraMostra Peças (Da Janela, o Mar | Theatrum Mundi | Maricá-RJ)Através de uma narrativa poética e visualmente impactante, o espetáculo mergulha na psique infantil, levando o público a uma jornada emocional e reflexiva. A obra discute questões como a superproteção, os comportamentos neuroatípicos e a transição para a vida adulta. O espetáculo ressalta a importância de abrir-se para o mundo e a necessidade de se comunicar para evitar os danos do isolamento social involuntário.Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - IcaraíHorário: 14hClassificação: livreDuração: 50 minutosMostra Peças (Helver’s Night | Lado Meskhishvili State Professional Drama Theatre | Geórgia)Ambientada na Europa dos anos 1930, A Noite de Helver transcorre em uma única noite num cômodo claustrofóbico. Carla e o jovem vulnerável Helver dependem um do outro para sobreviver. Quando ele volta ferido de uma violenta manifestação política, a frágil segurança do lar desmorona. Enquanto a histeria e o fascismo crescem nas ruas, o medo e a ideologia infiltram-se no espaço íntimo. Com foco psicológico intenso, o drama funciona como um alerta sobre cumplicidade, a facilidade com que a fragilidade é explorada e como vidas comuns são tragadas pela brutalidade coletiva.Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - CentroHorário: 20hClassificação: 16 anosDuração: 70 minutosDia 26 de setembro, sábadoMostra Rua (Soy Loco Por Ti AMÉRICAS | México, Colômbia, Paraguai)O espetáculo reúne doze coletivos de seis países em uma celebração plural da América Latina, suas histórias, culturas e personagens. Entre diferentes idiomas, musicalidades e identidades, o espetáculo constrói uma visão poética de um continente unido por seus sonhos e contradições. Inspirado em “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano, e no ideal de integração latino-americana, a obra transforma o palco em território de encontro, memória e resistência. Uma jornada em busca de uma utopia que, embora nunca seja alcançada, nos impulsiona a caminhar.Local: Quadra do Caniçal - Rua 412 - CafubáHorário: 11hClassificação: livreDuração: 60 minutosMostra Peças (Neva | Armazém Companhia de Teatro | Rio de Janeiro-RJ)A peça se passa em São Petersburgo, então capital do Império Russo, em um dia de 1905. Não em um dia qualquer, mas em 9 de janeiro de 1905, no dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando manifestantes que marchavam para entregar uma petição ao Czar, pedindo melhores condições de trabalho nas fábricas, foram fuzilados pela Guarda Imperial. A ação de NEVA, no entanto, se passa dentro de um teatro, onde um ator e duas atrizes que iriam se encontrar para ensaiar "O Jardim das Cerejeiras", acabam, meio sem querer, se abrigando do massacre que acontece nas ruas e que será o estopim da revolução que acontecerá posteriormente no país.Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - IcaraíHorário: 20hClassificação: 14 anosDuração: 75 minutosDia 27 de setembro, domingoMostra Rua (Inka Clown Show | Cia Circo Rebote | Peru) + Festa para as CriançasUm palhaço latinoamericano vem mostrar o que traz na sua maleta: uma porção de surpresas que garantem o riso e a diversão. Tudo acompanhado de acrobacias, equilibrismo, truques e muita música. É um espetáculo envolvente e repleto de ternura, graça e beleza sendo, ao mesmo tempo, cômico e delicado. Uma obra poética, que traz em sua essência a expressão cultural do teatro de rua latino.Local: Praça João Saldanha (Santa Bárbara)Horário: 11hClassificação: livreDuração: 40 minutosMostra Peças (Doce Árido | Juiz de Fora-MG)Um pedido vindo do estrangeiro transforma a produção artesanal de doce de leite em uma corrida contra o relógio. Para agarrar esta oportunidade única de mudar de vida, o maior obstáculo destas três gerações de mulheres não é apenas o tempo, mas o passado.Local: Centro de Artes UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - IcaraíHorário: 20hClassificação: 14 anosDuração: 90 minutosSite - www.niteroiemcena.com.br Rede social - https://www.instagram.com/niteroiemcena/



Ficha técnica





Diretor-geral: Fabio Fortes

Diretora de produção: Vivian Sobrino

Produtores: Fagner Emerich, Karine Ferrari, Letícia Marinho, Notreve Monteiro, Thaynná Curcino

Coordenador técnico: Thomás Baldan

Coordenadora de acessibilidade: Graciela Pozzobon

Professores (cursos de teatro): Fagner Emerick e Sylvio Moura

Coordenação administrativo-financeira: Realize Cultura

Iluminador: Palito

Designer gráfico: Dan Curumim e Jordan Cardoso

Editor de vídeos: Gabe Crelier e Nick Simonassi

Desenvolvedor site: Moreno Almeida

Fotógrafos: Miguel Moura e Amanda Respicio

Filmakers: Nick Simonassi e Len’s Cub Filmes

Social media: Gabe Crelier

Assessor de imprensa: Carlos Pinho

Realização: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro

Patrocínio: Secretaria Municipal das Culturas de Niterói



