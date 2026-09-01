Niterói: emblemático edifício do Reserva Cultural, projetado por Oscar Niemeyer em formato de uma bobina de filme de 35mm, tornou-se referência na cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: emblemático edifício do Reserva Cultural, projetado por Oscar Niemeyer em formato de uma bobina de filme de 35mm, tornou-se referência na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 01/09/2026 18:39

Niterói - O Reserva Cultural Niterói, em São Domingos, completa 10 anos em 2026 e prepara uma programação especial para celebrar uma década de cinema, música, gastronomia e cultura. Para marcar a data, a sala 3 do cinema será transformada em pista de dança pela primeira vez, na sexta-feira, 4 de setembro, das 22h às 2h, para receber o Baile do Francês, com o DJ Rick Miranda e quatro horas de disco music em sistema Dolby.

No dia 2 de setembro, o público poderá aproveitar um dia inteiro de cinema gratuito, com entrada para qualquer filme e sessão. No dia 6 de setembro, às 16h, o gramado recebe o show de Pretinho da Serrinha, aberto ao público e com entrada franca.

A Brasserie Reserva revisita os pratos que foram sucesso de público e traz de volta ao menu entre 2 e 30 de setembro os pratos campeões de venda dessa década, escolhidos pelo público. Nas quarta-feiras, os frequentadores da Brasserie podem levar o seu vinho ao som do Pianíssimo Jazz, às 20h. A música segue ao longo do mês com as Terças Musicais da Brasserie, às 19h30. A programação reúne Cena Poética, em 1º de setembro; Marcos Hasselmann & Kiko Continentino, em 8 de setembro; Adriana Ninsk & Pedro Braga, em 15 de setembro; e Gal in Jazz, com Lucynha Lima, em 22 de setembro.

O cinema também ganha destaque com a pré-estreia do filme Viva Marília, no dia 11 de setembro, com a presença de Cininha de Paula, Zelito Viana e Regina Zappa para um bate-papo com o público. No dia 16 de setembro, terá uma edição especial do Filme Exclusivo do Mês, programa que completa um ano. No dia 16 de setembro, às 19h, terá sessão comemorativa, seguida de debate, com o filme Querendo ou Não, de Gianni Di Gregorio, selecionado para o Festival de Veneza de 2025.

O Reserva Cultural nasceu de uma convicção simples e poderosa: todo grande filme merece um grande cinema. A proposta é preservar, valorizar e democratizar o cinema como uma das maiores expressões da cultura, proporcionando experiências que unem arte, arquitetura, gastronomia, convivência e reflexão. Foi com essa filosofia que o Reserva abriu sua segunda unidade em Niterói - a primeira fica no coração da Avenida Paulista, em São Paulo.

“Nossa missão vai muito além de exibir filmes. É fazer com que o visitante saia diferente de como ele entrou. Acreditamos que o cinema não deve terminar quando as luzes da sala se acendem e deve continuar nas conversas, nos encontros, nas emoções compartilhadas e nas reflexões na forma com que enxergar o mundo. É essa experiência que há mais de 20 anos o Reserva busca preservar todos os dias”, afirma Jean Thomas Bernardini, fundador do Reserva Cultural e à frente da distribuidora Imovision.

O emblemático edifício projetado por Oscar Niemeyer, em formato de uma bobina de filme de 35mm, tornou-se referência na cidade. Ao longo de uma década, a programação se destaca com cinema de autor, pré-estreias e festivais, como o Festival de Cinema Europeu Imovision, além de receber ícones do cinema, como Gérard Depardieu e Juliette Binoche e os consagrados diretores brasileiros Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

Para Suzy Silva, gerente de Projetos Especiais do Reserva Cultural, os 10 anos também representam uma história de resistência e valorização da cultura. “O Reserva é um símbolo vivo de resistência. Uma inspiração na luta pela preservação do cinema de rua e difusão dos filmes independentes, fora do circuito comercial”, afirma.

O complexo reúne a hamburgueria Drop Burger, a pizzaria Mahatma Pizza, o restaurante de gastronomia franco-brasileira Brasserie Reserva, a galeria ReservArt, uma cafeteria no segundo andar, além de estacionamento com 1.800 metros quadrados. Como parte das comemorações, o cartão fidelidade do Reserva Cultural terá um upgrade especial, com novos benefícios para os clientes.

Entre 21 e 30 de setembro, a galeria Tarja Preta recebe uma exposição com depoimentos de pessoas que fazem parte dessa linda história. Ao longo de setembro, o Reserva também prepara ações nas redes sociais para relembrar momentos marcantes desses 10 anos.

Serviço

Baile do Francês

Data: 4 de setembro (sexta-feira)

Horário: 22h às 2h

Ingresso: R$ 40 + taxa, pela Sympla. Bar e bomboniere funcionarão até as 2h.

Show Pretinho da Serrinha

Data: 6 de setembro (domingo)

Horário: 16h

Entrada: franca

Terças Musicais – Brasserie Reserva

01/09 – Cena Poética

08/09 – Marcos Hasselmann & Kiko Continentino

15/09 – Adriana Ninsk & Pedro Braga

22/09 – Gal in Jazz, com Lucynha Lima

Horário: 19h30

Couvert artístico: R$ 20

Première Viva Marília

Data: 11 de setembro (sexta-feira)

Horário: a confirmar

Presenças: Cininha de Paula, Zelito Viana e Regina Zappa

Filme Exclusivo Especial – Querendo ou Não

Data: 16 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: R$ 38,76 (inteira) | R$ 19,38 (meia)

