Niterói: cinco estudantes da cidade participaram do processo seletivo para realizar um o sonho de trabalhar nos bastidores de um megaevento global - Juliana Lacerda/Ascom

Niterói: cinco estudantes da cidade participaram do processo seletivo para realizar um o sonho de trabalhar nos bastidores de um megaevento globalJuliana Lacerda/Ascom

Publicado 01/09/2026 17:27

Niterói - Em 2026, a Estácio chega ao seu 15º ano consecutivo no Rock in Rio, consolidando uma trajetória única ao lado do maior festival de música e entretenimento do mundo. Com exclusividade na categoria de Ensino Superior, a marca reafirma seu território como a Universidade Oficial do Rock in Rio Brasil 2026 . Em parceria com o Instituto Yduqs, mais de 200 estudantes foram selecionados para participar de experiências e oportunidades profissionais durante o festival.

“Nós temos muito orgulho de celebrar 15 anos de parceria consecutiva com o Rock in Rio, pois essa ação proporciona uma experiência que impacta a trajetória dos nossos universitários, contribuindo para prepará-los para os desafios do mercado de trabalho. Ao aliarmos experiência e prática, capacitamos e treinamos os estudantes, que trabalham em conjunto com milhares de profissionais do mercado. Nosso compromisso de gerar um impacto positivo no fortalecimento da cultura se reflete no apoio a grandes projetos do Rio de Janeiro e do Brasil” afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.

Niterói marca presença no festival



Representando o campus na disputa por uma vaga, cinco estudantes de Niterói tiveram a oportunidade de participar do processo seletivo para realizar um dos maiores sonhos de quem escolhe a Comunicação como profissão: trabalhar nos bastidores de um megaevento global. Para a professora de um do dos cursos de Jornalismo e Publicidade da Estácio, Estela Siqueira, o movimento dos alunos já revela maturidade profissional. “Participar de um processo dessa dimensão, com mais de cem candidatos, mostra iniciativa e visão de carreira. Eles tiveram contato direto com a estrutura do festival e com o nível de exigência do projeto. Independentemente do resultado final, essa vivência já os posicionou de forma diferenciada no mercado”, avalia.

Para a TV Estácio, projeto voltado para estudantes das agências experimentais dos cursos de Comunicação, Jornalismo, Publicidade, Cinema e Produção Audiovisual, foram selecionados os moradores de Niterói e alunos da Estácio, Thayná Gonçalves de Carvalho e Rodrigo Izaú Oliveira, além de outros 39 alunos que vão integrar o time da TV Estácio no Rock in Rio 2026. Eles vão vivenciar, na prática, a produção e a cobertura de um dos maiores festivais do mundo.

Thayná Gonçalves de Carvalho, 23 anos, mora com sua mãe no bairro residencial chamado Sapê, localizado na região de Pendotiba, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ela foi selecionada para fazer parte da TV Estácio e comenta que quer se destacar, aprender e ajudar seus colegas de equipe, produzindo um grande trabalho.



“Sempre amei a área de comunicação e acho importante ser uma jornalista bem-posicionada. Já trabalhei no Festival de Inverno e no Doce Maravilha, estou contando os dias para cobrir todas as atrações musicais e as outras ações que acontecerão nos bastidores do Rock in Rio. Será minha primeira vez e eu não vejo a hora de começar. Graças à Estácio, estou participando de grandes e diversos eventos. Penso que meu currículo será diferenciado, pois venho acumulando várias experiências antes mesmo de minha formatura”, comenta Thayná.



Apaixonado por audiovisual e morador de Piratininga vai cobrir o Rock in Rio



Rodrigo Izaú Oliveira, 39 anos, mora em Piratininga, Niterói. Ele é filho único e já é formado em Direito. O estudante foi selecionado para participar da TV Estácio, que cobrirá todas as atrações do Rock in Rio e também os bastidores. O aluno diz ainda que seu maior objetivo é buscar o autoconhecimento, descobrindo novas formas e possibilidades de fazer o que ama. Segundo Izaú, a Estácio está ofertando uma grande oportunidade para ele falar sobre música e cultura, contribuindo ainda mais com seu crescimento profissional.



“As minhas expectativas são as mais altas possíveis. O RIR é um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo, o que mexe com o imaginário não só do público, mas dos artistas que estão ali para se apresentar. Estarei lá e vou observar tudo isso acontecer com uma ótica completamente diferente, o que tem me deixado muito animado. Posso afirmar que a minha participação fortalecerá ainda mais a minha carreira”, orgulha-se o niteroiense.



Experiências exclusivas no evento



Outros alunos da graduação e da pós-graduação terão a oportunidade de participar de uma visita guiada promovida pela área de Parcerias Estratégicas aos bastidores do evento, conhecendo a logística, produção e estratégias de marketing das marcas patrocinadoras em uma experiência exclusiva. Além disso, a ativação já conhecida e admirada pelo público do estande, a Flash Tattoo, também contou com a participação de estudantes. Entre as tatuagens disponíveis no catálogo estão desenhos inspirados em moodboards criados por alunos da Estácio, vencedores do desafio acadêmico “Inspiração Flash Tattoo”.

Presente em mais uma edição do evento, o desafio “Sua Estampa no Rock in Rio Brasil 2026”, que contou com a participação de mais de 500 alunos de graduação de todo o Brasil, contemplou três finalistas que foram submetidos à avaliação final de um comitê composto por Luís Justo, atual CEO da Rock World, pela área de Parcerias da Estácio, pelo time de Parcerias da Rock World e pela coordenadora do curso de Design de Moda do campus Tom Jobim, Monica Mansur. Ampliando a vivência prática, outro processo seletivo exclusivo realizado pela área de Carreiras da Estácio recrutou 150 alunos em parceria com a Personale. Após um processo composto por diversas etapas, os estudantes selecionados irão integrar a equipe de apoio em diferentes áreas do evento.



