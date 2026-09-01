Niterói: carro usado pelo homem já havia aparecido em investigações de roubos em Itaipu - Reprodução/Internet

Niterói: carro usado pelo homem já havia aparecido em investigações de roubos em Itaipu Reprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 09:52

Niterói - Um homem condenado por roubo foi preso pela Polícia Civil na Região Oceânica , após agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói/São Gonçalo (DRFA-NSG) cumprirem um mandado de prisão contra ele.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói depois que a condenação se tornou definitiva. Segundo a decisão, o homem deverá cumprir pena de oito anos, dez meses e 20 dias de prisão, em regime fechado. O preso já era conhecido das autoridades por outros registros relacionados a crimes contra o patrimônio.

Em janeiro de 2024, o homem foi preso em flagrante enquanto dirigia um Ford Ka branco. O veículo havia chamado a atenção dos investigadores por aparecer em imagens de câmeras de segurança durante apurações de roubos em Itaipu. Na abordagem, os policiais encontraram três celulares dentro do carro. Um dos aparelhos estava escondido no forro de um dos bancos. Após a condução à delegacia, os agentes constataram que um dos celulares havia sido roubado pouco antes da abordagem. O outro ocupante do veículo também foi reconhecido pelas vítimas como um dos envolvidos no assalto.



Veículo também apareceu em outro roubo



O mesmo Ford Ka já havia sido identificado em imagens de câmeras durante a investigação de outro roubo ocorrido dias antes, também em Itaipu. Segundo o relato de uma vítima, um homem armado a abordou e levou seu celular. Depois do crime, as câmeras registraram o suspeito entrando no mesmo veículo.



Além dos registros relacionados a roubos, o homem também aparece em ocorrências envolvendo outros crimes contra o patrimônio, como apropriação indébita de veículo e estelionato. Como a condenação é definitiva, ele permanecerá preso para cumprir a pena determinada pela Justiça e ficou à disposição do Judiciário após os procedimentos necessários. A DRFA-NSG segue investigando crimes de roubo, furto e outras ocorrências envolvendo veículos em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá.

