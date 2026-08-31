Niterói: Esta será a terceira apresentação da Orquestra Fernando Brasil no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação/Ascom

Niterói: Esta será a terceira apresentação da Orquestra Fernando Brasil no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 16:45

Niterói - A Orquestra Fernando Brasil (Ofebra) retorna ao palco Theatro Municipal de Niterói no domingo (06/09), às 17h, apresentando o concerto Do Luto ao Legado, com entrada franca e distribuição de senhas a partir das 16h.



Com regência de Yuri Reis, a Ofebra foi criada em memória de Fernando Brasil, jovem que tornou-se referência para muitos integrantes do Espaço Cultural da Grota , projeto que formou a maior parte dos músicos do grupo. Composta por 30 integrantes, entre músicos de cordas, flautas e percussão, além de artistas convidados, a Orquestra Fernando Brasil apresenta um repertório dedicado à Música Popular Brasileira. O programa reúne diferentes gerações, ritmos e vertentes da produção nacional, com obras conhecidas do grande público e composições de novos artistas.

O concerto terá início com Cheguei, sucesso de Ludmilla, em arranjo de Carlos Rodrigues. Na sequência, a orquestra interpretará La Belle de Jour e Girassol, de Alceu Valença, com arranjo de Katunga Vidal; Frevo Mulher, de Zé Ramalho, em arranjo de Gabriel Dellatorre, e Me Abraça, conhecida na interpretação da Banda Eva, com arranjo de Carlos Rodrigues.

O programa também apresentará um encontro entre Tempo Perdido, de Renato Russo, e Reconvexo, de Caetano Veloso, em arranjo assinado por Carlos Rodrigues, Luan Simões e Marina Guisasola. Vento Alecrim, de José Gil e Luthuli Ayodele, ganhou arranjo de Carlos Rodrigues e Marcello Sader.

A produção musical da nova geração estará representada pelas composições Chove Serena, de Matheus Queiroz, e Na Ponta dos Dedos, de Lari Reis, com arranjo de Matheus Queiroz. O público também ouvirá Amor de Índio, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, e Pétala, de Djavan, ambas com arranjos de Carolina Ferreira. Encerra o repertório O Tempo é Sua Morada, da banda Francisco, el Hombre, em arranjo de Rafael Barros Castro. A canção reforça o sentido do concerto ao abordar a permanência das experiências e dos afetos, mesmo diante da passagem do tempo. O espetáculo conta com participações especiais do coral Araricanto, da banda Duba e do coletivo de instrumentistas Tom Brasileiro.

Esta será a terceira apresentação da Orquestra Fernando Brasil no Theatro Municipal de Niterói. Desde sua criação, o grupo também realiza concertos didáticos em escolas públicas, aproximando crianças e jovens da música, além de apresentações no Espaço Cultural da Grota. Do Luto ao Legado mostra como a alegria e a força que marcaram a vida de Fernando Brasil continuam produzindo encontros, oportunidades e música. Ao ocupar novamente um dos principais palcos culturais de Niterói, a Ofebra reafirma a arte como instrumento de transformação da ausência em presença, e da saudade, em continuidade.



Serviço



Orquestra Fernando Brasil apresenta “Do Luto ao Legado”

Data: Domingo, 6 de setembro

Horário: 17h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Entrada franca: Distribuição de senhas a partir das 16h no dia do concerto

Regência: Yuri Reis