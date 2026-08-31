Niterói: duas faixas da via foram interditadas para o atendimento às vítimas - Reprodução/Internet

Niterói: duas faixas da via foram interditadas para o atendimento às vítimasReprodução/Internet

Publicado 31/08/2026 12:23





Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 9h10 para atender a ocorrência com vítimas. Duas ambulâncias da corporação foram enviadas ao local. Até a conclusão desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas na colisão.



Trânsito tem reflexos em São Francisco

Niterói - Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou o trânsito lento na Avenida Roberto Silveira, na Zona Sul de Niterói , na manhã desta segunda-feira (31). O acidente ocorreu no sentido Centro, e a ocorrência permanecia em andamento até a última atualização. Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento às vítimas. Com isso, os veículos conseguem passar apenas pela faixa da esquerda, provocando retenções ao longo da avenida e reflexos até o bairro de São Francisco.Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado às 9h10 para atender a ocorrência com vítimas. Duas ambulâncias da corporação foram enviadas ao local. Até a conclusão desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas na colisão.

Para quem segue em direção ao Centro de Niterói, a lentidão começa ainda na Avenida Prefeito Silvio Picanço, em São Francisco. No sentido contrário da Avenida Roberto Silveira, o trânsito não apresenta reflexos provocados pelo acidente.

