Niterói: peça fará sua estreia na Sala Nelson Pereira dos Santos no mês de setembro - Divulgação/Ascom

Niterói: peça fará sua estreia na Sala Nelson Pereira dos Santos no mês de setembroDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 09:14





É essa a premissa de De Repente Nós!, nova comédia escrita e dirigida por Daniel Porto, estrelada por Andréa Veiga e Ricardo Duque, que faz sua estreia oficial na



Ao revisitar o primeiro encontro, o namoro, o casamento, a chegada dos filhos e os desafios da vida adulta, Duda e Raquel descobrem que toda história de amor é construída por duas memórias diferentes. Enquanto um acredita ter cedido mais que o outro, ambos percebem que dividir uma vida também significa guardar versões distintas dos mesmos acontecimentos. Entre aniversários esquecidos, discussões sobre potes de plástico e outras pequenas disputas que atravessam qualquer relacionamento duradouro, o humor nasce justamente daquilo que o público reconhece em sua própria casa.



Mais do que uma comédia sobre casamento, De Repente Nós! retrata uma geração que precisa redescobrir a própria identidade quando a principal missão da vida parece ter chegado ao fim. Enquanto Raquel enxerga essa nova etapa como uma oportunidade para experimentar novos desejos e reinventar sua liberdade, Duda tenta compreender quem é sem a rotina que durante tantos anos definiu sua existência. O encontro entre essas duas formas de encarar o futuro cria um retrato delicado, divertido e profundamente humano sobre as transformações da maturidade.



Conhecido por sua trajetória no teatro, na televisão e no cinema, Daniel Porto constrói uma dramaturgia que encontra força nas pequenas situações da vida cotidiana. O humor nasce das conversas interrompidas, das lembranças contraditórias, dos silêncios, das manias e dos gestos que apenas o tempo transforma em cumplicidade. Em vez de rir dos personagens, o público ri com eles, reconhecendo nas suas histórias as alegrias, os conflitos e as imperfeições que atravessam qualquer relação duradoura.



No palco, Andréa Veiga e Ricardo Duque conduzem essa trajetória com leveza, ritmo e emoção. A química entre os atores torna cada lembrança, discussão e reconciliação profundamente familiar, fazendo com que a plateia transite naturalmente entre o riso e a identificação.



Em um momento em que tantas histórias falam sobre o início dos relacionamentos, De Repente Nós! escolhe olhar para aquilo que acontece quando a paixão amadurece. Sem idealizar o amor ou esconder suas contradições, a peça mostra que permanecer junto talvez não seja uma questão de perfeição, mas da disposição de continuar escolhendo a mesma pessoa apesar das diferenças, das mudanças e da passagem do tempo.



Com humor inteligente, emoção e personagens que poderiam morar ao lado de qualquer espectador, De Repente Nós! celebra os afetos construídos ao longo da vida e lembra que as grandes histórias de amor nem sempre são aquelas que nunca mudam, mas aquelas que encontram novas formas de continuar existindo. Porque, depois dos filhos, das obrigações e da rotina, resta apenas a pergunta que move o espetáculo: quem somos quando voltamos a ser apenas nós? Niterói - “Depois de trinta anos de casamento e filhos criados, o maior desafio pode ser voltar a ser apenas um casal.” É justamente quando a casa fica em silêncio, os filhos seguem seus próprios caminhos e a rotina construída durante décadas deixa de fazer sentido que Duda e Raquel descobrem que precisam reaprender a conviver. Depois de uma vida inteira dedicada à família, eles se veem diante de uma pergunta tão simples quanto desconcertante: quem são quando voltam a ser apenas eles dois?É essa a premissa de De Repente Nós!, nova comédia escrita e dirigida por Daniel Porto, estrelada por Andréa Veiga e Ricardo Duque, que faz sua estreia oficial na Sala Nelson Pereira dos Santos , em Niterói, nos dias 19 e 20 de setembro. A partir de uma sessão de terapia de casal, a montagem conduz o público por uma divertida viagem através de três décadas de uma relação marcada por amor, cumplicidade, crises e lembranças que nem sempre coincidem. Entre memórias contadas sob diferentes pontos de vista e pequenas batalhas domésticas, a história transforma o cotidiano em uma reflexão divertida e sensível sobre o amor, o tempo e as transformações da vida a dois.Ao revisitar o primeiro encontro, o namoro, o casamento, a chegada dos filhos e os desafios da vida adulta, Duda e Raquel descobrem que toda história de amor é construída por duas memórias diferentes. Enquanto um acredita ter cedido mais que o outro, ambos percebem que dividir uma vida também significa guardar versões distintas dos mesmos acontecimentos. Entre aniversários esquecidos, discussões sobre potes de plástico e outras pequenas disputas que atravessam qualquer relacionamento duradouro, o humor nasce justamente daquilo que o público reconhece em sua própria casa.Mais do que uma comédia sobre casamento, De Repente Nós! retrata uma geração que precisa redescobrir a própria identidade quando a principal missão da vida parece ter chegado ao fim. Enquanto Raquel enxerga essa nova etapa como uma oportunidade para experimentar novos desejos e reinventar sua liberdade, Duda tenta compreender quem é sem a rotina que durante tantos anos definiu sua existência. O encontro entre essas duas formas de encarar o futuro cria um retrato delicado, divertido e profundamente humano sobre as transformações da maturidade.Conhecido por sua trajetória no teatro, na televisão e no cinema, Daniel Porto constrói uma dramaturgia que encontra força nas pequenas situações da vida cotidiana. O humor nasce das conversas interrompidas, das lembranças contraditórias, dos silêncios, das manias e dos gestos que apenas o tempo transforma em cumplicidade. Em vez de rir dos personagens, o público ri com eles, reconhecendo nas suas histórias as alegrias, os conflitos e as imperfeições que atravessam qualquer relação duradoura.No palco, Andréa Veiga e Ricardo Duque conduzem essa trajetória com leveza, ritmo e emoção. A química entre os atores torna cada lembrança, discussão e reconciliação profundamente familiar, fazendo com que a plateia transite naturalmente entre o riso e a identificação.Em um momento em que tantas histórias falam sobre o início dos relacionamentos, De Repente Nós! escolhe olhar para aquilo que acontece quando a paixão amadurece. Sem idealizar o amor ou esconder suas contradições, a peça mostra que permanecer junto talvez não seja uma questão de perfeição, mas da disposição de continuar escolhendo a mesma pessoa apesar das diferenças, das mudanças e da passagem do tempo.Com humor inteligente, emoção e personagens que poderiam morar ao lado de qualquer espectador, De Repente Nós! celebra os afetos construídos ao longo da vida e lembra que as grandes histórias de amor nem sempre são aquelas que nunca mudam, mas aquelas que encontram novas formas de continuar existindo. Porque, depois dos filhos, das obrigações e da rotina, resta apenas a pergunta que move o espetáculo: quem somos quando voltamos a ser apenas nós?

MINI BIOGRAFIAS



ANDRÉA VEIGA | Atriz



Com mais de quatro décadas dedicadas às artes, Andréa Veiga construiu uma trajetória sólida como atriz, apresentadora, cantora, jornalista e produtora. Integrante da primeira geração das Paquitas, tornou-se um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira e consolidou uma carreira nos palcos, na televisão e no cinema. Atualmente, vive um momento de grande destaque ao representar a primeira geração das Paquitas na turnê O Último Voo da Nave, espetáculo que celebra a trajetória de Xuxa e percorre o Brasil reunindo milhares de fãs. Em De Repente Nós!, retorna ao teatro para interpretar Raquel, uma mulher que, após dedicar grande parte da vida à família, descobre que recomeçar a vida a dois pode ser tão desafiador quanto apaixonar-se pela primeira vez.



RICARDO DUQUE | Ator



Formado em Artes Cênicas, Ricardo Duque possui uma carreira construída entre o teatro, a televisão, o cinema e a dança. Com passagens por produções da TV Globo e Record, destacou-se pela versatilidade de seus personagens e pela intensidade de suas interpretações. Em De Repente Nós!, interpreta Duda, um homem que, diante de uma nova etapa da vida, precisa redescobrir quem é quando deixa de ser apenas pai para voltar a ser marido.



DANIEL PORTO | Texto, Direção e Produção



Dramaturgo, roteirista e diretor, Daniel Porto vem construindo uma trajetória marcada pela versatilidade entre teatro, televisão e cinema. Indicado ao Prêmio APCA, é autor de mais de quinze peças teatrais e integrou a equipe de roteiristas de produções como Vai Que Cola e A Vila (Multishow), além de realities da Record TV. No audiovisual, dirigiu o curta CHEMSEX, exibido em importantes festivais internacionais, e estreou em 2026 seu primeiro longa-metragem, A Miss, consolidando seu trabalho como diretor e roteirista. Em De Repente Nós!, retorna à comédia para abordar, com humor e sensibilidade, as transformações dos relacionamentos ao longo do tempo.



MÁRCIA ANDRADE | Direção de Produção



Produtora executiva e gestora cultural, Márcia Andrade está à frente da APERANA Produções, desenvolvendo projetos de destaque no teatro brasileiro. Ao longo da carreira, assinou a produção de espetáculos como Um Dia a Menos, com Ana Beatriz Nogueira, Sra. Klein, A Hora do Boi, As Aventuras de Pinóquio e Uma Vida em Cores. Reconhecida pela excelência na gestão de produções culturais, reúne experiência na realização de montagens que aliam qualidade artística, organização e alcance de público, consolidando seu nome como uma das produtoras atuantes da cena teatral contemporânea.



SINOPSE OFICIAL



Depois de trinta anos de casamento, dois filhos criados e uma vida inteira dedicada à família, Duda e Raquel chegam à terapia de casal quando percebem que o maior desafio não era criar os filhos, mas voltar a viver a dois. Entre lembranças contraditórias, pequenas disputas domésticas e histórias contadas sob diferentes pontos de vista, eles revisitam toda a trajetória do relacionamento, do primeiro encontro à maturidade. Com humor e emoção, De Repente Nós! transforma situações cotidianas em uma divertida reflexão sobre o amor, o tempo e a surpreendente arte de continuar escolhendo a mesma pessoa todos os dias.



FICHA TÉCNICA



Texto e Direção

Daniel Porto



Elenco

Andréa Veiga e Ricardo Duque



Direção de Produção

Márcia Andrade



Direção de Arte

Karlla De Luca



Iluminação

Guego Lima



Fotografia

Eduardo Alonso



Design Gráfico

Daniel Porto



SERVIÇO



DE REPENTE NÓS!

Estreia oficial em Niterói



Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200



Data: 19/09, sábado, estreia, e 20/09, segunda apresentação

Horário: 21h (19/09) e 20h (20/09)

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Teatro - Comédia



Ingressos:

R$ 120,00 - inteira

R$ 60,00 - meia-entrada

R$ 70,00 - ingresso social, mediante doação de 1 kg de alimento



Contato para imprensa:

Daniel Porto: danielportodeabreu1@gmail.com

Márcia Andrade, co-produtora: mmmandrade27@gmail.com