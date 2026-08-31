Niterói – A cidade de Niterói recebe, a partir desta segunda-feira (31), o Torneio Interclubes Niterói 60UP, competição de futebol society que vai reunir 95 atletas com mais de 60 anos, representando 14 clubes da cidade, no Praia Clube São Francisco. Com apoio da Prefeitura de Niterói, o torneio terá cinco rodadas e dez partidas até o dia 5 de outubro.
A abertura será às 18h15, com o confronto entre Holanda e Brasil. Na sequência, às 19h30, Inglaterra e Argentina disputam a segunda partida da noite. Os cinco times participantes foram batizados em homenagem às seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2026: Brasil, Argentina, Holanda, Inglaterra e Portugal. Cada equipe conta com 19 jogadores inscritos.
Mais do que a competição esportiva, o torneio busca estimular a prática de atividades físicas, a convivência e a integração entre pessoas com mais de 60 anos. Para o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, ZAF, iniciativas como essa contribuem para ampliar a participação desse público nos diferentes espaços da cidade.
“Falar de longevidade é garantir oportunidades para que as pessoas continuem ativas, incluídas e participando da vida da cidade. Este torneio vai muito além da disputa em campo: promove convivência, fortalece vínculos e amplia a participação social. Envelhecer com dignidade também significa ocupar os espaços de esporte e lazer com autonomia e protagonismo”, afirma o secretário.
A competição reúne atletas ligados a 14 clubes tradicionais de Niterói: AABB, Central, Aeroclube, Country, CPN, 5 de Julho, Flu, Fonseca, Humaitá, ICB, ICI, JIC, Praia Clube São Francisco e Rio Cricket.
Serão cinco rodadas, sempre com duas partidas por noite, às 18h15 e às 19h30. Além da abertura nesta segunda-feira, os jogos serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, todos no Praia Clube São Francisco. A data da cerimônia de encerramento ainda será definida.
Tabela de jogos
1ª rodada – 31 de agosto 18h15 – Holanda x Brasil 19h30 – Inglaterra x Argentina
2ª rodada – 14 de setembro 18h15 – Inglaterra x Holanda 19h30 – Argentina x Portugal
3ª rodada – 21 de setembro 18h15 – Holanda x Portugal 19h30 – Inglaterra x Brasil
4ª rodada – 28 de setembro 18h15 – Inglaterra x Portugal 19h30 – Argentina x Brasil
5ª rodada – 5 de outubro 18h15 – Brasil x Portugal 19h30 – Argentina x Holanda
Serviço
Torneio Interclubes Niterói 60UP Abertura: 31 de agosto de 2026 Horários: 18h15 e 19h30 Local: Praia Clube São Francisco Endereço: Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói Período: 31 de agosto a 5 de outubro
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