Niterói: Rua Santo Onofre, na Riodades, Zona Norte de Niterói, onde o trabalhador foi abordado durante a manhã - Reprodução/Internet

Niterói: Rua Santo Onofre, na Riodades, Zona Norte de Niterói, onde o trabalhador foi abordado durante a manhãReprodução/Internet

Publicado 28/08/2026 13:31





Segundo familiares, os dois suspeitos estavam a pé e um deles estaria armado. A dupla anunciou o assalto e exigiu os pertences do trabalhador. Além dos objetos pessoais, os criminosos levaram os sapatos, as meias e a blusa que a vítima usava. Com isso, o trabalhador ficou apenas de bermuda no meio da rua após a abordagem.



O prejuízo continuou mesmo depois da fuga dos suspeitos. Cerca de três horas após o assalto, familiares descobriram que o cartão de crédito levado durante a ação havia sido utilizado. Segundo eles, foram identificadas pelo menos três compras realizadas em um estabelecimento da região. As informações sobre os horários e locais das transações poderão ser analisadas pelas autoridades e contribuir para a investigação do caso.



Ocorrência foi registrada pela internet

Niterói - Um trabalhador foi assaltado por dois homens na manhã desta quinta-feira (27), na Rua Santo Onofre, na Riodades, no Fonseca, Zona Norte de Niterói . A abordagem aconteceu por volta das 6h, quando a vítima seguia pela região.Segundo familiares, os dois suspeitos estavam a pé e um deles estaria armado. A dupla anunciou o assalto e exigiu os pertences do trabalhador. Além dos objetos pessoais, os criminosos levaram os sapatos, as meias e a blusa que a vítima usava. Com isso, o trabalhador ficou apenas de bermuda no meio da rua após a abordagem.O prejuízo continuou mesmo depois da fuga dos suspeitos. Cerca de três horas após o assalto, familiares descobriram que o cartão de crédito levado durante a ação havia sido utilizado. Segundo eles, foram identificadas pelo menos três compras realizadas em um estabelecimento da região. As informações sobre os horários e locais das transações poderão ser analisadas pelas autoridades e contribuir para a investigação do caso.

Depois de conseguir contato com os familiares, o trabalhador relatou o ocorrido. A ocorrência foi registrada de forma on-line na Polícia Civil. Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 12º BPM (Niterói), o policiamento na área conta com motocicletas, viaturas e agentes escalados pelo Regime Adicional de Serviço (RAS). A corporação também informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência no momento do assalto.



A Polícia Militar orienta que informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos sejam encaminhadas ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190 ou utilizar o aplicativo 190.











Rua Santo Onofre, na Riodades, Zona Norte de Niterói, onde o trabalhador foi abordado durante a manhã.





